***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
29.08.2022 09:14
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058765
BIST
18:053.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.188
En Düşük
3.105
18:0518,1921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0273
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1989
En Düşük
18,1496
18:0518,0797
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0176
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,1177
En Düşük
18,0156
18:051.007,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -8,33
|Açılış
|: 1.007,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|47,12
|7.727.975
|% 0,00
|
|ADEL
|30,50
|11.871.960
|% 0,00
|
|ADESE
|1,09
|269.763.844
|% 0,00
|
|AGESA
|23,68
|17.005.548
|% 0,00
|
|AFYON
|4,45
|54.446.637
|% 0,00
|
|ACSEL
|47,12
|7.727.975
|% 0,00
|
|ADEL
|30,50
|11.871.960
|% 0,00
|
|ADESE
|1,09
|269.763.844
|% 0,00
|
|AGESA
|23,68
|17.005.548
|% 0,00
|
|AFYON
|4,45
|54.446.637
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,98
|8.634.062.582
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,00
|7.900.095.674
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,73
|7.444.890.284
|% 0,00
|
|THYAO
|69,70
|6.573.729.990
|% 0,00
|
|GARAN
|25,00
|5.807.284.680
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,00
|7.900.095.674
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,96
|4.439.385.768
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,73
|7.444.890.284
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,98
|8.634.062.582
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,59
|951.512.316
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1816
|18,1921
|% 0,15
|
|Euro
|18,0766
|18,0797
|% -0,10
|
|Sterlin
|21,1426
|21,2486
|% -0,56
|
|Frank
|18,6661
|18,7786
|% -0,31
|
|Riyal
|4,8270
|4,8512
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-14,44
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.008
|-8,33
|
|Cumhuriyet
|6.783
|6.885
|-9,00
|
|Tam
|6.761
|6.819
|-112,00
|
|Yarım
|3.294
|3.334
|-55,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.666
|-28,00
|
|Gümüş.Ons
|18,58
|18,62
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,87
|-0,19
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,49
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GOLTS
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 72.80 lira fiyatla işlem gören hissede 739, 728 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, ISCTR, GARAN
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 31 artarak (% 0.33 ) 2, 796
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HKTM, PRZMA, BRMEN, DOGUB, VAKBN, DYOBY, COSMO, PETKM
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANFM, DMSAS, KLNMA, SILVR, PAMEL