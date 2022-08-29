***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
29.08.2022 09:17
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058767
BIST
18:053.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.188
En Düşük
3.105
18:0518,1913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0265
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1989
En Düşük
18,1496
18:0518,0664
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0309
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,1177
En Düşük
18,0156
18:051.007,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -7,94
|Açılış
|: 1.007,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKBN
|6,05
|943.113.321
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|837.589
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,29
|7.561.375
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.328.563.207
|% 9,99
|
|DYOBY
|16,95
|86.625.835
|% 9,99
|
|PAMEL
|145,00
|52.021.727
|% -9,99
|
|SANFM
|14,72
|71.974.802
|% -9,97
|
|SILVR
|28,36
|5.110.523
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|89.148.324
|% -9,96
|
|DMSAS
|8,62
|12.525.566
|% -9,93
|
|AKBNK
|11,98
|8.634.062.582
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,00
|7.900.095.674
|% 6,71
|
|ISCTR
|7,73
|7.444.890.284
|% -1,40
|
|THYAO
|69,70
|6.573.729.990
|% -0,85
|
|GARAN
|25,00
|5.807.284.680
|% -2,95
|
|YKBNK
|7,00
|7.900.095.674
|% 6,71
|
|EKGYO
|3,96
|4.439.385.768
|% 3,13
|
|ISCTR
|7,73
|7.444.890.284
|% -1,40
|
|AKBNK
|11,98
|8.634.062.582
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,59
|951.512.316
|% 1,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1810
|18,1911
|% 0,14
|
|Euro
|18,0613
|18,0693
|% -0,15
|
|Sterlin
|21,1610
|21,2671
|% -0,47
|
|Frank
|18,6840
|18,7966
|% -0,21
|
|Riyal
|4,8262
|4,8504
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-14,98
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|-8,00
|
|Cumhuriyet
|6.783
|6.885
|-9,00
|
|Tam
|6.753
|6.826
|-105,00
|
|Yarım
|3.290
|3.337
|-52,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.668
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,63
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,88
|10,90
|-0,16
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,85
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GOLTS
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 72.80 lira fiyatla işlem gören hissede 739, 728 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, ISCTR, GARAN
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 31 artarak (% 0.33 ) 2, 796
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HKTM, PRZMA, BRMEN, DOGUB, VAKBN, DYOBY, COSMO, PETKM
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANFM, DMSAS, KLNMA, SILVR, PAMEL