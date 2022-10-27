***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
27.10.2022 10:20
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074561
BIST
10:123.970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -6,63
|Açılış
|: 3.978
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|Önceki Kapanış
|: 3.976
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3.990
En Düşük
3.966
10:1218,6087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 18,6350
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|Önceki Kapanış
|: 18,6450
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18,6540
En Düşük
18,5577
10:1218,7642
En Yüksek
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|Açılış
|: 18,6800
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|Önceki Kapanış
|: 18,5400
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18,8400
En Düşük
18,6721
10:12994,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,54
|Açılış
|: 994,88
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|Önceki Kapanış
|: 995,42
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1.000,80
En Düşük
992,60
BIST En Aktif Hisseler10:12
|EKIZ
|14,30
|824.340
|% 10,00
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|MTRYO
|2,76
|2.054.238
|% 9,96
|
|ADEL
|50,50
|11.383.076
|% 9,93
|
|SUMAS
|112,90
|413.666
|% 9,93
|
|DOBUR
|54,95
|4.646.794
|% 9,79
|
|AKGRT
|2,48
|16.801.020
|% -48,01
|
|AGYO
|6,78
|1.454.412
|% -9,96
|
|VKING
|10,60
|204.379
|% -5,19
|
|SANEL
|11,07
|530.866
|% -4,98
|
|GARFA
|18,40
|930.479
|% -4,96
|
|THYAO
|99,30
|488.213.501
|% 0,51
|
|AKBNK
|15,60
|397.472.102
|% -1,14
|
|EREGL
|30,38
|354.530.458
|% -1,36
|
|ASELS
|32,98
|275.108.349
|% -0,72
|
|EKGYO
|4,59
|177.360.557
|% 0,44
|
|EKGYO
|4,59
|177.360.557
|% 0,44
|
|AKBNK
|15,60
|397.472.102
|% -1,14
|
|SKBNK
|2,11
|53.383.292
|% 1,44
|
|TSKB
|3,11
|60.638.342
|% 0,65
|
|YKBNK
|9,52
|174.606.349
|% -0,21
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6051
|18,6087
|% 0,00
|
|Euro
|18,7392
|18,7642
|% -0,03
|
|Sterlin
|21,5192
|21,6272
|% -0,21
|
|Frank
|18,7742
|18,8873
|% -0,00
|
|Riyal
|4,9356
|4,9604
|% 0,07
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|-2,99
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.682
|6.750
|-18,00
|
|Yarım
|3.256
|3.299
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.650
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,36
|19,38
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|-0,08
|
|B. Petrol
|93,56
|93,56
|-0,23
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