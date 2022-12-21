***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
21.12.2022 16:37
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088984
BIST
16:445.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 25,98
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.413
16:4418,6707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0187
|Açılış
|: 18,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
16:4419,8520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0427
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8801
En Düşük
19,7871
16:441.091,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,36
|Açılış
|: 1.091,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler16:44
|ETILR
|14,08
|53.418.382
|% 10,00
|
|AYCES
|107,80
|15.164.115
|% 10,00
|
|EGEEN
|5.342,20
|642.945.291
|% 10,00
|
|DOBUR
|67,70
|14.472.903
|% 9,99
|
|CASA
|190,40
|4.546.942
|% 9,99
|
|RHEAG
|4,05
|11.598.232
|% -10,00
|
|ITTFH
|3,77
|189.240.189
|% -8,05
|
|ARASE
|208,80
|119.495.432
|% -7,61
|
|RYSAS
|23,10
|67.772.026
|% -7,60
|
|MAKTK
|6,43
|127.711.076
|% -6,95
|
|KRDMD
|18,80
|6.563.986.396
|% 3,24
|
|THYAO
|144,10
|5.791.467.656
|% -1,23
|
|AKBNK
|19,92
|4.975.007.117
|% -0,40
|
|EREGL
|42,00
|4.690.837.163
|% 0,14
|
|ASELS
|59,05
|4.450.111.395
|% -3,20
|
|EKGYO
|7,99
|3.391.475.744
|% -2,44
|
|KRDMD
|18,80
|6.563.986.396
|% 3,24
|
|VAKBN
|12,26
|4.372.984.608
|% -3,39
|
|ISCTR
|12,82
|4.435.852.388
|% -1,08
|
|YKBNK
|12,14
|3.814.000.757
|% -0,90
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6647
|18,6707
|% 0,10
|
|Euro
|19,8428
|19,8520
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,6301
|22,7436
|% -0,04
|
|Frank
|20,1213
|20,2426
|% 0,41
|
|Riyal
|4,9484
|4,9732
|% 0,08
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-0,03
|
|Altın Gr.
|1.091
|1.091
|1,18
|
|Cumhuriyet
|7.316
|7.422
|50,00
|
|Tam
|7.359
|7.407
|10,00
|
|Yarım
|3.564
|3.621
|5,00
|
|Çeyrek
|1.787
|1.810
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,45
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,57
|81,57
|1,58
|
Seans Raporu
16:44
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-
16:58XU100
Endeks 5, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 104, 508.00 milyon TL de
-
16:58GLRYH
Yüzde 6.61 oranında artışla 12.09 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 790, 367 adet işlem
-
16:57YKSLN
Yüzde 5.35 oranında artışla 13.38 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 561, 832 adet işlem
-
16:56HURGZ
Yüzde 4.47 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 172, 210 adet işlem
-
16:55OYAYO
Yüzde 5.97 oranında artışla 14.20 lira fiyatla işlem gören hissede 504, 439 adet işlem