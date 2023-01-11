***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.01.2023 17:07
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100357
BIST
17:114.789
En Yüksek
|Değişim
|: -3,99%
|| -198,89
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.789
17:1118,7801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
17:1120,2032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0415
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
17:111.134,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,20
|Açılış
|: 1.134,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler17:11
|SDTTR
|56,65
|7.099.095
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.646.799
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|43.674.473
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|DOGUB
|11,48
|60.155.311
|% 8,40
|
|MIPAZ
|11,52
|37.151.498
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|358.091.208
|% -10,00
|
|KONYA
|3.043,50
|196.524.345
|% -10,00
|
|OYLUM
|4,14
|46.897.297
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.652.907
|% -10,00
|
|THYAO
|128,30
|7.809.015.826
|% -2,21
|
|EREGL
|37,54
|5.754.074.480
|% -0,85
|
|ASELS
|54,00
|5.272.174.822
|% -7,14
|
|KRDMD
|17,56
|4.211.266.865
|% -3,20
|
|KOZAL
|531,10
|4.139.905.943
|% -5,67
|
|EKGYO
|8,26
|3.104.334.725
|% -2,82
|
|YKBNK
|8,87
|3.166.481.983
|% -6,93
|
|KRDMD
|17,56
|4.211.266.865
|% -3,20
|
|SKBNK
|2,60
|565.077.693
|% -4,76
|
|KATMR
|2,09
|419.460.083
|% -9,91
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7740
|18,7801
|% 0,03
|
|Euro
|20,1913
|20,2032
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,6580
|22,7716
|% -0,38
|
|Frank
|20,1372
|20,2585
|% -0,63
|
|Riyal
|4,9840
|5,0089
|% -0,03
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-0,46
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|0,49
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.674
|7.732
|-3,00
|
|Yarım
|3.728
|3.783
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.864
|1.891
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,37
|0,10
|
|B. Petrol
|81,72
|81,72
|1,62
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:26GESAN
Yüzde -6.96 oranında düşüşle 184.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 771, 286 adet işlem
-
17:25ARASE
Yüzde -6.53 oranında düşüşle 170.20 lira fiyatla işlem gören hissede 165, 706 adet işlem
-
17:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, TUPRS, ODAS
-
17:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -133, 88 kaybederek (% -3.03 ) 4, 285
-
17:23
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MIPAZ, KATMR, YESIL, FLAP, VKING, KONYA, CEOEM, OYLUM, POLTK, HKTM