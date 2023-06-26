***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.06.2023 11:35
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
DKH Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162137
BIST
'
11:545.703
En Düşük
|Değişim
|: 2,16%
|| 120,33
|Açılış
|: 5.644
|
|Önceki Kapanış
|: 5.583
|
5.632
En Yüksek
5.704
11:5426,0064
En Yüksek
|Değişim
|: 3,08%
|| 0,7759
|Açılış
|: 25,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,0483
En Düşük
25,2490
11:5428,4266
En Yüksek
|Değişim
|: 3,62%
|| 0,9929
|Açılış
|: 27,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,4266
En Düşük
27,5490
11:541.610,92
En Yüksek
|Değişim
|: 3,30%
|| 51,39
|Açılış
|: 1.610,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559,53
|
1.612,35
En Düşük
1.560,67
BIST En Aktif Hisseler11:54
|MERIT
|40,92
|17.391.817
|% 10,00
|
|OTTO
|173,90
|5.530.020
|% 9,99
|
|DOGUB
|13,67
|46.886.840
|% 9,98
|
|LUKSK
|35,94
|15.514.327
|% 9,98
|
|DERIM
|11,37
|27.317.434
|% 9,96
|
|AVHOL
|75,35
|20.136.157
|% -9,98
|
|CELHA
|27,48
|19.186.694
|% -4,98
|
|BURVA
|64,65
|13.674.009
|% -4,79
|
|POLTK
|2.614,00
|32.820.023
|% -4,75
|
|UFUK
|63,45
|2.312.226
|% -4,15
|
|THYAO
|190,50
|4.377.154.236
|% 3,14
|
|YKBNK
|13,23
|1.753.333.521
|% 3,04
|
|AKBNK
|20,54
|1.586.084.999
|% 3,79
|
|ASTOR
|60,05
|1.419.774.777
|% 7,42
|
|KOZAL
|24,14
|1.200.914.287
|% 3,25
|
|YKBNK
|13,23
|1.753.333.521
|% 3,04
|
|AKBNK
|20,54
|1.586.084.999
|% 3,79
|
|ISCTR
|14,12
|943.444.873
|% 3,44
|
|EKGYO
|7,40
|483.786.367
|% 1,65
|
|SKBNK
|2,66
|148.486.537
|% 3,10
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9438
|26,0064
|% 3,08
|
|Euro
|28,2901
|28,4266
|% 3,62
|
|Sterlin
|32,9219
|33,0870
|% 2,94
|
|Frank
|28,8442
|29,0180
|% 2,89
|
|Riyal
|6,8898
|6,9244
|% 2,71
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|10,25
|
|Altın Gr.
|1.605
|1.605
|45,67
|
|Cumhuriyet
|10.355
|10.512
|-12,00
|
|Tam
|10.304
|10.567
|409,89
|
|Yarım
|5.110
|5.267
|240,00
|
|Çeyrek
|2.563
|2.634
|120,00
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|18,94
|18,97
|0,75
|
|B. Petrol
|73,80
|73,80
|-0,21
|
Seans Raporu
11:54
daha fazla
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12:09BRISA
Yüzde 7.47 oranında artışla 56.85 lira fiyatla işlem gören hissede 357, 683 adet işlem
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12:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 133, 17 artarak (% 2.14 ) 6, 367
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12:08XU100
Endeks 5, 702 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 14 üstünde . İşlem hacmi 28, 868.00 milyon TL de
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12:08OSTIM
Yüzde 5.51 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 853, 193 adet işlem
-
12:07ISFIN
Yüzde 5.29 oranında artışla 7.37 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 077, 323 adet işlem