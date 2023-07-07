***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
07.07.2023 15:40
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167289
BIST
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17:536.194
En Düşük
|Değişim
|: 0,86%
|| 52,74
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
17:5326,0655
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0073
|Açılış
|: 26,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0011
17:5328,5447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1208
|Açılış
|: 28,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
17:531.619,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 16,91
|Açılış
|: 1.619,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.619,79
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler17:53
|SKTAS
|3,75
|1.182.047
|% 33,93
|
|HKTM
|55,00
|192.998.774
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,39
|476.422
|% 10,00
|
|FORTE
|45,38
|685.350.898
|% 9,99
|
|EUPWR
|104,00
|1.693.777.674
|% 9,99
|
|IHAAS
|29,98
|210.661.614
|% -9,97
|
|MACKO
|88,30
|342.405.911
|% -8,97
|
|KLNMA
|11,50
|971.338
|% -8,22
|
|YAYLA
|7,16
|152.895.860
|% -5,42
|
|PETUN
|59,95
|40.747.241
|% -4,31
|
|ASTOR
|83,85
|8.227.699.967
|% 7,71
|
|THYAO
|216,00
|6.240.167.348
|% -0,28
|
|EKGYO
|8,43
|5.179.989.169
|% 6,17
|
|EREGL
|39,04
|4.262.641.123
|% 1,67
|
|TUPRS
|90,70
|3.498.923.962
|% 3,01
|
|EKGYO
|8,43
|5.179.989.169
|% 6,17
|
|ZOREN
|3,56
|571.465.669
|% -0,28
|
|DOHOL
|11,01
|1.542.031.229
|% 6,07
|
|YKBNK
|12,93
|1.768.247.817
|% -0,69
|
|KRDMD
|24,30
|2.742.322.340
|% 4,92
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0548
|26,0655
|% -0,03
|
|Euro
|28,5375
|28,5447
|% 0,42
|
|Sterlin
|33,3079
|33,4749
|% 0,54
|
|Frank
|29,1518
|29,3274
|% 0,47
|
|Riyal
|6,9237
|6,9585
|% -0,12
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|21,79
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.615
|12,73
|
|Cumhuriyet
|10.772
|10.935
|14,00
|
|Tam
|10.418
|10.666
|0,00
|
|Yarım
|5.217
|5.358
|1,00
|
|Çeyrek
|2.617
|2.679
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,12
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|19,31
|19,34
|0,27
|
|B. Petrol
|77,44
|77,44
|0,94
|