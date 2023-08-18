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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

18.08.2023 10:37
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186930


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Altın Ons 1.892 1.892 2,81  
Altın Gr. 1.649 1.649 4,10  
Cumhuriyet 11.299 11.470 -13,00  
Tam 11.064 11.132 4,00  
Yarım 5.549 5.591 2,00  
Çeyrek 2.766 2.796 1,00  
Gümüş.Ons 22,78 22,80 0,10  
Gümüş Gr. 19,83 19,86 0,10  
B. Petrol 83,66 83,66 -0,46  
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