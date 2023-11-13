***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.11.2023 14:06
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DNA fon izahnamesinde sehven yıllık yönetim ücreti %0,20 olarak kalmış, %0,14 olarak düzeltme yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217371
BIST
'
16:197.686
En Düşük
|Değişim
|: -1,10%
|| -85,51
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.669
En Yüksek
7.786
16:1928,5976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0495
|Açılış
|: 28,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6200
|
28,5976
En Düşük
28,4784
16:1930,5406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0099
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,6247
En Düşük
30,0906
16:191.779,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,96
|Açılış
|: 1.779,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.777,26
|
1.785,20
En Düşük
1.770,35
BIST En Aktif Hisseler16:19
|ATATP
|65,45
|53.247.731
|% 10,00
|
|AVTUR
|10,45
|9.287.017
|% 10,00
|
|ARENA
|29,06
|65.935.636
|% 9,99
|
|ETYAT
|10,15
|8.219.164
|% 9,97
|
|DERIM
|16,44
|8.109.509
|% 9,97
|
|ISBTR
|576.642,50
|10.956.208
|% -10,00
|
|QNBFL
|990,00
|3.140.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|110,10
|1.285.765
|% -9,98
|
|TURGG
|543,00
|65.881.235
|% -9,95
|
|QNBFB
|324,50
|7.613.012
|% -9,86
|
|THYAO
|235,90
|10.335.875.109
|% 2,97
|
|REEDR
|28,70
|3.542.867.816
|% 6,85
|
|ISCTR
|20,28
|2.859.977.766
|% 1,00
|
|TUPRS
|149,70
|2.611.733.023
|% -0,07
|
|EKGYO
|7,11
|1.880.656.141
|% 3,34
|
|EKGYO
|7,11
|1.880.656.141
|% 3,34
|
|ISCTR
|20,28
|2.859.977.766
|% 1,00
|
|IHLAS
|1,37
|175.003.131
|% 9,60
|
|REEDR
|28,70
|3.542.867.816
|% 6,85
|
|ZOREN
|5,10
|621.366.416
|% -2,30
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5799
|28,5976
|% 0,17
|
|Euro
|30,5299
|30,5406
|% 0,03
|
|Sterlin
|34,9062
|35,0812
|% 0,31
|
|Frank
|31,4686
|31,6582
|% -0,13
|
|Riyal
|7,5995
|7,6376
|% 0,15
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,10
|22,13
|% 0,66
|
|Platin
|853,03
|855,25
|% 0,66
|
|Paladyum
|975,24
|978,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,62
|81,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.935,29
|1.935,64
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:34INTEM
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 276.50 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 443 adet işlem
-
16:32BIGCH
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 30.32 lira fiyatla işlem gören hissede 786, 982 adet işlem
-
16:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, ALARK, YKBNK
-
16:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -78, 53 kaybederek (% -1.16 ) 6, 667
-
16:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, ARENA, MARKA, KLMSN, ETYAT, PAPIL, PCILT, ARASE, MIATK, IHLAS