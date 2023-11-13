***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.10.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarDNA fon izahnamesinde sehven yıllık yönetim ücreti %0,20 olarak kalmış, %0,14 olarak düzeltme yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217371BIST