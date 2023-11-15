***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
15.11.2023 11:08
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOV Güncel İzahneme
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218036
BIST
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12:257.691
En Düşük
|Değişim
|: 0,26%
|| 20,07
|Açılış
|: 7.716
|
|Önceki Kapanış
|: 7.671
|
7.673
En Yüksek
7.738
12:2528,6715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0397
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6650
|
28,7626
En Düşük
28,4435
12:2531,1457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0409
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8800
|
31,3123
En Düşük
30,9254
12:251.816,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 8,62
|Açılış
|: 1.816,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.807,88
|
1.818,47
En Düşük
1.796,02
BIST En Aktif Hisseler12:25
|MAALT
|968,00
|173.064.836
|% 10,00
|
|IZINV
|40,70
|6.800.847
|% 10,00
|
|ISBTR
|697.735,00
|697.735
|% 10,00
|
|KENT
|749,00
|2.214.044
|% 9,99
|
|MARBL
|19,39
|39.967.114
|% 9,98
|
|OTTO
|387,00
|394.740
|% -10,00
|
|CASA
|132,40
|1.757.610
|% -9,99
|
|MARKA
|30,80
|819.526
|% -9,99
|
|SNPAM
|131,70
|3.587.640
|% -9,98
|
|EUKYO
|13,10
|3.284.209
|% -9,97
|
|THYAO
|236,80
|3.478.448.090
|% -0,13
|
|MIATK
|822,50
|2.322.889.548
|% 0,92
|
|REEDR
|27,68
|1.586.706.426
|% 9,93
|
|TUPRS
|152,20
|1.373.178.498
|% 0,00
|
|TABGD
|171,20
|1.202.749.625
|% 3,26
|
|EKGYO
|7,40
|818.656.321
|% -1,20
|
|IHLGM
|1,88
|147.593.711
|% 1,62
|
|REEDR
|27,68
|1.586.706.426
|% 9,93
|
|YKBNK
|16,37
|918.944.583
|% 0,49
|
|ZOREN
|5,08
|256.186.193
|% -0,59
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6651
|28,6715
|% 0,14
|
|Euro
|31,1150
|31,1457
|% -0,13
|
|Sterlin
|35,6108
|35,7894
|% -0,20
|
|Frank
|32,1243
|32,3179
|% 0,10
|
|Riyal
|7,6208
|7,6590
|% 0,14
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,28
|23,31
|% 0,66
|
|Platin
|889,82
|890,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.022,62
|1.025,98
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,35
|82,35
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.971,26
|1.971,61
|% 0,66
|