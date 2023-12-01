***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.12.2023 17:53
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
DXP Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221657
BIST
'
17:588.026
En Düşük
|Değişim
|: 0,98%
|| 77,67
|Açılış
|: 8.071
|
|Önceki Kapanış
|: 7.949
|
7.957
En Yüksek
8.090
17:5828,9235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0503
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
28,9641
En Düşük
28,7673
17:5831,3494
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,1426
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,6026
En Düşük
31,3297
17:581.904,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 14,60
|Açılış
|: 1.904,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.889,60
|
1.909,18
En Düşük
1.885,34
BIST En Aktif Hisseler17:58
|EUKYO
|15,07
|18.472.281
|% 10,00
|
|BALAT
|28,60
|3.551.536
|% 10,00
|
|PAPIL
|46,86
|254.349.666
|% 10,00
|
|HEDEF
|31,46
|30.794.316
|% 10,00
|
|AZTEK
|148,60
|269.619.150
|% 9,99
|
|TERA
|39,82
|50.307.998
|% -9,99
|
|POLTK
|15.175,00
|253.183.705
|% -9,29
|
|IMASM
|15,72
|471.453.457
|% -8,12
|
|NATEN
|50,70
|387.912.884
|% -7,90
|
|VANGD
|26,26
|12.100.045
|% -7,86
|
|BINHO
|287,25
|5.147.570.834
|% -2,38
|
|KOZAL
|23,52
|1.556.794.615
|% 1,20
|
|DAPGM
|39,60
|1.427.306.328
|% 4,76
|
|ASTOR
|110,00
|1.316.326.802
|% 0,27
|
|PGSUS
|714,50
|1.187.403.383
|% 1,35
|
|EKGYO
|7,35
|975.722.562
|% -0,27
|
|MOBTL
|4,44
|418.683.639
|% 4,96
|
|ODAS
|10,81
|923.662.084
|% -1,10
|
|KOZAL
|23,52
|1.556.794.615
|% 1,20
|
|CEMAS
|6,92
|422.537.428
|% 0,14
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9055
|28,9114
|% 0,13
|
|Euro
|31,3352
|31,3526
|% -0,44
|
|Sterlin
|36,4341
|36,6168
|% 0,26
|
|Frank
|32,9666
|33,1652
|% 0,41
|
|Riyal
|7,6852
|7,7237
|% 0,15
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,25
|25,28
|% 0,66
|
|Platin
|929,55
|932,58
|% 0,66
|
|Paladyum
|998,77
|1.003,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,48
|81,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.047,99
|2.048,28
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:58
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 48 artarak (% 0.41 ) 7, 033
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, KLNMA, PAPIL, SAMAT, BALAT, BURCE, AZTEK, BURVA, SMART, EKOS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KNFRT, AVGYO, DAPGM, HURGZ
-
17:59
BALAT, IHLGM, YGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
AVHOL, ISFIN, EMNIS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında