***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
19.01.2024 15:54
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
HOM Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241655
BIST
'
16:318.025
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 8,73
|Açılış
|: 8.040
|
|Önceki Kapanış
|: 8.016
|
7.937
En Yüksek
8.045
16:3130,1913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0561
|Açılış
|: 30,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2400
|
30,2039
En Düşük
30,0572
16:3132,8927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0464
|Açılış
|: 32,8505
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
|
32,9513
En Düşük
32,7446
16:311.978,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 18,46
|Açılış
|: 1.977,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.959,85
|
1.978,56
En Düşük
1.954,70
BIST En Aktif Hisseler16:31
|KBORU
|86,35
|797.445.798
|% 10,00
|
|MIPAZ
|45,12
|72.527.321
|% 10,00
|
|DIRIT
|12,32
|2.880.208
|% 10,00
|
|MEGMT
|39,42
|1.111.572.538
|% 9,99
|
|KFEIN
|89,80
|476.716.022
|% 9,98
|
|BAYRK
|31,66
|26.627.872
|% -9,95
|
|MARTI
|4,17
|142.892.639
|% -9,94
|
|HATEK
|12,19
|54.651.175
|% -6,73
|
|SNPAM
|86,00
|11.033.402
|% -6,16
|
|CASA
|90,20
|2.056.571
|% -5,85
|
|THYAO
|252,50
|4.589.210.297
|% 0,70
|
|SASA
|38,08
|4.488.550.130
|% 5,72
|
|ISCTR
|25,68
|3.132.432.589
|% -0,70
|
|YKBNK
|22,38
|3.071.602.175
|% 1,82
|
|AKBNK
|41,20
|2.910.141.993
|% 0,44
|
|EKGYO
|8,84
|1.614.578.334
|% -1,56
|
|YKBNK
|22,38
|3.071.602.175
|% 1,82
|
|ISCTR
|25,68
|3.132.432.589
|% -0,70
|
|SASA
|38,08
|4.488.550.130
|% 5,72
|
|BEGYO
|5,18
|471.304.751
|% 4,65
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1880
|30,1914
|% 0,19
|
|Euro
|32,8702
|32,8791
|% 0,10
|
|Sterlin
|38,1647
|38,3561
|% 0,02
|
|Frank
|34,6082
|34,8167
|% 0,13
|
|Riyal
|8,0295
|8,0698
|% 0,22
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,71
|22,73
|% 0,66
|
|Platin
|912,50
|913,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|944,59
|948,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,89
|78,89
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,40
|2.035,75
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:31
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16:46KRTEK
Yüzde 4.71 oranında artışla 35.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 000, 194 adet işlem
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16:45
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16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 67 artarak (% 0.18 ) 7, 099
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16:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGMT, KBORU, AKYHO, YYAPI, ERBOS, KFEIN, KGYO, DIRIT, ULAS, MIPAZ