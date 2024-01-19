***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
19.01.2024 15:54
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TMP Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241656
BIST
'
16:338.022
En Düşük
|Değişim
|: 0,07%
|| 5,59
|Açılış
|: 8.040
|
|Önceki Kapanış
|: 8.016
|
7.937
En Yüksek
8.045
16:3330,1913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0561
|Açılış
|: 30,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2400
|
30,2039
En Düşük
30,0572
16:3332,8927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0464
|Açılış
|: 32,8505
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
|
32,9513
En Düşük
32,7446
16:331.978,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 18,46
|Açılış
|: 1.978,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.959,85
|
1.979,70
En Düşük
1.954,70
BIST En Aktif Hisseler16:31
|KBORU
|86,35
|797.612.194
|% 10,00
|
|MIPAZ
|45,12
|72.527.321
|% 10,00
|
|DIRIT
|12,32
|2.880.208
|% 10,00
|
|MEGMT
|39,42
|1.111.740.349
|% 9,99
|
|KFEIN
|89,80
|476.716.022
|% 9,98
|
|BAYRK
|31,66
|26.627.872
|% -9,95
|
|MARTI
|4,17
|160.474.318
|% -9,94
|
|HATEK
|12,13
|56.463.591
|% -7,19
|
|SNPAM
|86,00
|11.033.402
|% -6,16
|
|CASA
|90,20
|2.056.571
|% -5,85
|
|THYAO
|252,50
|4.601.015.475
|% 0,70
|
|SASA
|38,10
|4.495.837.348
|% 5,77
|
|ISCTR
|25,60
|3.149.136.109
|% -1,01
|
|YKBNK
|22,30
|3.084.515.725
|% 1,46
|
|AKBNK
|41,10
|2.923.547.667
|% 0,20
|
|EKGYO
|8,84
|1.620.983.050
|% -1,56
|
|YKBNK
|22,30
|3.084.515.725
|% 1,46
|
|ISCTR
|25,60
|3.149.136.109
|% -1,01
|
|SASA
|38,10
|4.495.837.348
|% 5,77
|
|BEGYO
|5,17
|472.693.310
|% 4,44
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1880
|30,1914
|% 0,19
|
|Euro
|32,8702
|32,8791
|% 0,10
|
|Sterlin
|38,1715
|38,3629
|% 0,03
|
|Frank
|34,6063
|34,8148
|% 0,12
|
|Riyal
|8,0263
|8,0665
|% 0,18
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,73
|22,76
|% 0,66
|
|Platin
|912,93
|914,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|945,60
|948,67
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,72
|78,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,57
|2.036,91
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:31
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16:46KRTEK
Yüzde 4.71 oranında artışla 35.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 000, 194 adet işlem
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16:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, EKGYO, ASELS
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16:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, HEKTS, KONTR
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16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 67 artarak (% 0.18 ) 7, 099
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16:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGMT, KBORU, AKYHO, YYAPI, ERBOS, KFEIN, KGYO, DIRIT, ULAS, MIPAZ