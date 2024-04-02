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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

02.04.2024 23:16
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266074


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KARTN 154,00 46.268.092 % 10,00  
TDGYO 12,10 68.622.827 % 10,00  
ISATR 2.086.585,00 2.086.585 % 10,00  
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Dolar 32,0546 32,0888 % 0,13  
Euro 34,4562 34,6454 % 0,28  
Sterlin 40,5503 40,7535 % -0,02  
Frank 35,5210 35,6990 % 0,03  
Riyal 8,5974 8,6405 % 0,01  
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17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,11 26,16 % 0,66  
Platin 921,61 925,68 % 0,66  
Paladyum 1.004,20 1.008,36 % 0,66  
Brent Pet. 89,18 89,18 % 0,66  
Altın Ons 2.279,80 2.281,33 % 0,66  
Seans Raporu 17:59
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