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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı

10.04.2020 19:57
GÜNCEL HABERLER



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )

Türkçe
Kredi Kullanımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.04.2020
Bildirim İçeriği

Alınan Kredi Tablosu

Açıklamalar

DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU (DSP) KREDİ KULLANIMI
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş 8.925 TL % 0 10/04/2020 13/04/2020 -



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837301


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FRIGO 10,67 682.550 % 10,00  
ISKUR 374.000,00 374.000 % 10,00  
BMELK 1,76 707.808 % 10,00  
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Frank 6,9019 6,9435 % 0,51  
Riyal 1,7743 1,7832 % 0,45  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.685 1.689 3,06  
Altın Gr. 363 364 2,59  
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Tam 2.386 2.450 4,70  
Yarım 1.161 1.192 0,40  
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Gümüş.Ons 15,40 15,42 -0,04  
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