***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
10.04.2020 19:57
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.04.2020
Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU (DSP) KREDİ KULLANIMI
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş 8.925 TL % 0 10/04/2020 13/04/2020 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837301
BIST
18:0596.471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 636,53
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
97.483
En Düşük
95.352
18:056,6961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0276
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7257
En Düşük
6,6547
18:057,3382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0465
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3632
En Düşük
7,2735
18:05363,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,36
|Açılış
|: 363,27
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
364,75
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|IEYHO
|0,55
|18.044.803
|% 10,00
|
|FRIGO
|10,67
|682.550
|% 10,00
|
|ISKUR
|374.000,00
|374.000
|% 10,00
|
|BMELK
|1,76
|707.808
|% 10,00
|
|YBTAS
|5.218,20
|463.462
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,48
|1.998.616
|% -7,81
|
|SERVE
|2,19
|2.920.892
|% -6,81
|
|AYCES
|16,30
|590.889
|% -6,80
|
|QNBFL
|110,00
|40.544.291
|% -6,22
|
|TIRE
|6,92
|17.063.521
|% -5,59
|
|GARAN
|8,63
|1.839.858.568
|% 1,65
|
|PGSUS
|50,95
|941.591.068
|% 9,15
|
|THYAO
|9,80
|747.585.969
|% 0,62
|
|GSRAY
|2,54
|650.449.523
|% -3,42
|
|ASELS
|25,10
|547.099.839
|% -0,32
|
|GSRAY
|2,54
|650.449.523
|% -3,42
|
|YKBNK
|2,06
|503.397.713
|% 1,48
|
|GARAN
|8,63
|1.839.858.568
|% 1,65
|
|PETKM
|3,43
|487.480.095
|% -0,29
|
|CEMAS
|0,94
|123.218.686
|% 5,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3193
|8,3610
|% 0,45
|
|Frank
|6,9019
|6,9435
|% 0,51
|
|Riyal
|1,7743
|1,7832
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.689
|3,06
|
|Altın Gr.
|363
|364
|2,59
|
|Cumhuriyet
|2.322
|2.381
|0,90
|
|Tam
|2.386
|2.450
|4,70
|
|Yarım
|1.161
|1.192
|0,40
|
|Çeyrek
|582
|596
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,02
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
|