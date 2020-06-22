***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
22.06.2020 16:47
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
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Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
DDC FON KREDİ KULLANIMI HAKKINDA
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş 4.510.403 TL % 0 19/06/2020 22/06/2020 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852307
BIST
18:05115.190
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.578,16
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.447
En Düşük
114.267
18:056,8432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0023
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8592
En Düşük
6,8327
18:057,7066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0535
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7150
En Düşük
7,6418
18:05386,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,58
|Açılış
|: 386,59
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
388,05
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|ENKAI
|6,49
|142.752.988
|% 10,00
|
|DERAS
|6,38
|49.368.023
|% 10,00
|
|PEKGY
|7,70
|19.566.886
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,48
|558.247.178
|% 9,99
|
|UZERB
|5,29
|660.607
|% 9,98
|
|GSRAY
|3,01
|330.448.768
|% -7,38
|
|TSGYO
|3,39
|25.137.961
|% -7,38
|
|SNPAM
|7,30
|17.307.005
|% -7,36
|
|NIBAS
|9,00
|18.269.001
|% -6,05
|
|SONME
|7,06
|5.833.585
|% -5,49
|
|GARAN
|8,52
|2.251.509.162
|% 2,28
|
|VAKBN
|5,34
|1.836.095.655
|% 1,14
|
|HALKB
|6,45
|1.396.017.860
|% 5,56
|
|THYAO
|12,62
|1.314.095.550
|% 0,80
|
|EKGYO
|1,94
|1.141.031.570
|% 4,86
|
|EKGYO
|1,94
|1.141.031.570
|% 4,86
|
|VAKBN
|5,34
|1.836.095.655
|% 1,14
|
|KARSN
|2,55
|656.056.958
|% 9,91
|
|GARAN
|8,52
|2.251.509.162
|% 2,28
|
|KRDMD
|2,91
|773.988.490
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4968
|8,5394
|% 0,82
|
|Frank
|7,1904
|7,2337
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8186
|1,8277
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|13,84
|
|Altın Gr.
|386
|386
|1,74
|
|Cumhuriyet
|2.503
|2.517
|30,70
|
|Tam
|2.569
|2.581
|29,50
|
|Yarım
|1.252
|1.262
|15,30
|
|Çeyrek
|628
|632
|7,60
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,86
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|0,03
|
|B. Petrol
|42,31
|42,31
|0,12
|
Seans Raporu
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1785, 7 artarak (% 1.35 ) 133, 583
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17:55XU100
Endeks 115, 186 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 39 üstünde . İşlem hacmi 21, 791.00 milyon TL de