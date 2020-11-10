***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
10.11.2020 12:54
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
KREDİ KULLANIMI( 991,617.87 TL)
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 991.617 TL % 0 09/11/2020 10/11/2020 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887739
BIST
13:121.232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,40
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.238
En Düşük
1.219
13:128,2545
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 0,2020
|Açılış
|: 8,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,3887
En Düşük
8,0372
13:129,7421
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 0,2268
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9237
En Düşük
9,4898
13:12495,87
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 12,86
|Açılış
|: 495,87
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler13:10
|DIRIT
|3,63
|1.876.754
|% 10,00
|
|BMELK
|14,76
|1.086.690
|% 9,99
|
|KSTUR
|210,50
|1.654.741
|% 9,98
|
|ARSAN
|6,73
|11.544.517
|% 9,97
|
|TKURU
|323,50
|12.205.676
|% 9,96
|
|RODRG
|10,53
|2.001.661
|% -10,00
|
|CASA
|45,02
|237.794
|% -9,96
|
|EUYO
|7,62
|12.494.232
|% -9,93
|
|BLCYT
|7,19
|41.319.307
|% -9,90
|
|DAGHL
|18,00
|4.506.312
|% -9,82
|
|THYAO
|11,33
|2.700.637.641
|% 6,09
|
|GARAN
|7,52
|1.561.861.135
|% 0,53
|
|TCELL
|15,44
|1.058.832.542
|% -5,62
|
|PGSUS
|52,15
|989.392.999
|% 7,35
|
|TUPRS
|84,20
|734.814.577
|% 2,31
|
|YKBNK
|2,46
|585.808.199
|% -0,40
|
|EKGYO
|1,88
|444.854.181
|% 1,62
|
|THYAO
|11,33
|2.700.637.641
|% 6,09
|
|GARAN
|7,52
|1.561.861.135
|% 0,53
|
|KRDMD
|3,59
|542.311.695
|% 3,16
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2425
|8,2508
|% 2,46
|
|Euro
|9,7270
|9,7352
|% 2,31
|
|Sterlin
|10,8411
|10,8955
|% 2,62
|
|Frank
|8,9335
|8,9873
|% 1,79
|
|Riyal
|2,1851
|2,1961
|% 2,07
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|9,59
|
|Altın Gr.
|497
|497
|14,08
|
|Cumhuriyet
|3.310
|3.360
|41,00
|
|Tam
|3.291
|3.376
|29,91
|
|Yarım
|1.590
|1.633
|14,47
|
|Çeyrek
|798
|816
|7,23
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,02
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,12
|
|B. Petrol
|43,27
|43,27
|0,87
|