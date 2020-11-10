***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
10.11.2020 13:55
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/11/2020
Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
DPI Kredi Kullanımı DÜZELTME
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 0 TL % 0 09/11/2020 10/11/2020 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887748
BIST
13:521.232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,06
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.238
En Düşük
1.219
13:528,2799
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 0,2274
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,3887
En Düşük
8,0372
13:529,7574
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 0,2421
|Açılış
|: 9,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9237
En Düşük
9,4898
13:52498,93
En Yüksek
|Değişim
|: 3,30%
|| 15,92
|Açılış
|: 498,93
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler13:50
|DIRIT
|3,63
|1.876.754
|% 10,00
|
|TKURU
|323,60
|12.749.275
|% 9,99
|
|BMELK
|14,76
|1.086.690
|% 9,99
|
|KSTUR
|210,50
|1.654.741
|% 9,98
|
|ARSAN
|6,73
|11.571.383
|% 9,97
|
|RODRG
|10,53
|2.001.661
|% -10,00
|
|CASA
|45,02
|237.794
|% -9,96
|
|EUYO
|7,62
|12.494.232
|% -9,93
|
|BLCYT
|7,19
|41.423.368
|% -9,90
|
|DAGHL
|18,00
|4.506.312
|% -9,82
|
|THYAO
|11,21
|3.040.428.912
|% 4,96
|
|GARAN
|7,52
|1.691.580.692
|% 0,53
|
|TCELL
|15,42
|1.133.171.359
|% -5,75
|
|PGSUS
|51,80
|1.064.956.835
|% 6,63
|
|TUPRS
|83,95
|802.913.936
|% 2,00
|
|EKGYO
|1,87
|511.583.109
|% 1,08
|
|THYAO
|11,21
|3.040.428.912
|% 4,96
|
|YKBNK
|2,45
|609.446.642
|% -0,81
|
|GARAN
|7,52
|1.691.580.692
|% 0,53
|
|KRDMD
|3,59
|648.029.398
|% 3,16
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2902
|8,2973
|% 3,04
|
|Euro
|9,7702
|9,7773
|% 2,75
|
|Sterlin
|10,9314
|10,9862
|% 3,48
|
|Frank
|8,9851
|9,0392
|% 2,38
|
|Riyal
|2,2002
|2,2112
|% 2,77
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.869
|2,85
|
|Altın Gr.
|498
|498
|15,38
|
|Cumhuriyet
|3.296
|3.345
|26,00
|
|Tam
|3.291
|3.376
|30,34
|
|Yarım
|1.591
|1.633
|14,68
|
|Çeyrek
|798
|817
|7,34
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,93
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,13
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|0,65
|