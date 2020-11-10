Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı

10.11.2020 13:55
GÜNCEL HABERLER



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )

Türkçe
Kredi Kullanımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/11/2020
Bildirim İçeriği

Alınan Kredi Tablosu

Açıklamalar

DPI Kredi Kullanımı DÜZELTME
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 0 TL % 0 09/11/2020 10/11/2020 -



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887748


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:521.232
Değişim :  0,00% |  0,06
Açılış :  1.227  
Önceki Kapanış :  1.232  
En Yüksek
1.238 En Düşük
1.219
BIST En Aktif Hisseler13:50
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DIRIT 3,63 1.876.754 % 10,00  
TKURU 323,60 12.749.275 % 9,99  
BMELK 14,76 1.086.690 % 9,99  
KSTUR 210,50 1.654.741 % 9,98  
ARSAN 6,73 11.571.383 % 9,97  
daha fazla
13:50 Alış Satış %  
Dolar 8,2902 8,2973 % 3,04  
Euro 9,7702 9,7773 % 2,75  
Sterlin 10,9314 10,9862 % 3,48  
Frank 8,9851 9,0392 % 2,38  
Riyal 2,2002 2,2112 % 2,77  
daha fazla
13:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.868 1.869 2,85  
Altın Gr. 498 498 15,38  
Cumhuriyet 3.296 3.345 26,00  
Tam 3.291 3.376 30,34  
Yarım 1.591 1.633 14,68  
Çeyrek 798 817 7,34  
Gümüş.Ons 23,89 23,93 -0,27  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 0,13  
B. Petrol 43,05 43,05 0,65  
Seans Raporu 13:50
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru