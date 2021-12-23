Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı

23.12.2021 19:10
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )

Türkçe
Kredi Kullanımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Alınan Kredi Tablosu

Açıklamalar

DLY KREDİ KULLANIMI
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş 63.276.676 TL % 0 23/12/2021 24/12/2021 Fon yatırımcılarının verdiği yüklü çıkış talimatları nedeniyle fon hesabı ekside kalmış olup söz konusu eksi bakiyenin giderilmesi için Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'den 23.12.2021 tarihinde 24.12.2021 vadeli 63.276.675,65 TL tutarında kredi kullanılmıştır. Kredinin faizi Kurucu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından karşılanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985891


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.805
Değişim :  0,06% |  1,15
Açılış :  1.835  
Önceki Kapanış :  1.804  
En Yüksek
1.849 En Düşük
1.726
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 359,70 32.383.177 % 10,00  
OYLUM 5,51 6.936.555 % 9,98  
TETMT 379,20 13.519.894 % 9,98  
ASUZU 32,44 94.191.076 % 9,97  
GLCVY 12,26 31.502.229 % 9,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 11,2576 11,3116 % -7,21  
Euro 12,7603 12,8410 % -7,22  
Sterlin 15,2462 15,3227 % -6,20  
Frank 12,3620 12,4364 % -6,48  
Riyal 3,0286 3,0437 % -6,52  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.808 2,70  
Altın Gr. 662 662 -45,62  
Cumhuriyet 4.381 4.447 -458,00  
Tam 4.343 4.489 -449,44  
Yarım 2.099 2.171 -217,41  
Çeyrek 1.053 1.086 -108,70  
Gümüş.Ons 22,88 22,90 0,08  
Gümüş Gr. 8,36 8,37 -0,59  
B. Petrol 75,59 75,59 0,31  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru