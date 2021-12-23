***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )TürkçeKredi KullanımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAlınan Kredi TablosuAçıklamalarDLY KREDİ KULLANIMIAlınan Kredi TablosuKredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek BilgiDeniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş 63.276.676 TL % 0 23/12/2021 24/12/2021 Fon yatırımcılarının verdiği yüklü çıkış talimatları nedeniyle fon hesabı ekside kalmış olup söz konusu eksi bakiyenin giderilmesi için Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'den 23.12.2021 tarihinde 24.12.2021 vadeli 63.276.675,65 TL tutarında kredi kullanılmıştır. Kredinin faizi Kurucu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından karşılanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985891BIST