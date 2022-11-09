***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
09.11.2022 12:38
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
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Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON (DFC) KREDİ KULLANIMI
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş 345.663 TL % 0 08/11/2022 09/11/2022 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078513
BIST
13:014.411
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 50,94
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.426
En Düşük
4.354
13:0118,6060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0834
|Açılış
|: 18,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
13:0118,7226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0600
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6562
13:011.021,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,66
|Açılış
|: 1.021,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,25
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler12:59
|YEOTK
|69,85
|131.472.869
|% 10,00
|
|ODAS
|9,79
|1.598.042.807
|% 10,00
|
|SMRTG
|93,00
|19.668.384
|% 9,99
|
|ETILR
|10,50
|31.735.170
|% 9,95
|
|EDIP
|4,43
|6.480.465
|% 9,93
|
|KLRHO
|26,10
|54.616.414
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|51.160.893
|% -9,84
|
|ULAS
|7,30
|5.503.005
|% -9,77
|
|KNFRT
|14,98
|114.929.006
|% -9,76
|
|CUSAN
|18,02
|46.819.527
|% -7,59
|
|THYAO
|112,70
|4.946.688.288
|% -0,27
|
|EREGL
|36,04
|2.686.036.703
|% 0,84
|
|TTKOM
|13,80
|2.399.891.173
|% 0,73
|
|TCELL
|31,82
|2.186.968.041
|% 8,23
|
|ASELS
|36,90
|2.029.851.328
|% 1,99
|
|EKGYO
|5,14
|1.189.189.315
|% -1,15
|
|TTKOM
|13,80
|2.399.891.173
|% 0,73
|
|ODAS
|9,79
|1.598.042.807
|% 10,00
|
|SKBNK
|2,16
|292.681.091
|% 2,37
|
|DOHOL
|6,43
|771.428.551
|% -0,31
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5975
|18,6069
|% 0,46
|
|Euro
|18,7067
|18,7232
|% 0,32
|
|Sterlin
|21,2670
|21,3736
|% -0,22
|
|Frank
|18,8107
|18,9241
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9338
|4,9586
|% 0,39
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-4,65
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.024
|3,47
|
|Cumhuriyet
|6.803
|6.906
|137,00
|
|Tam
|6.836
|6.886
|-2,00
|
|Yarım
|3.331
|3.367
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.683
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,23
|21,25
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,77
|0,04
|
|B. Petrol
|95,17
|95,17
|-0,19
|