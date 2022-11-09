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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı

09.11.2022 12:38
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )

Türkçe
Kredi Kullanımı

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Alınan Kredi Tablosu

Açıklamalar

DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON (DFC) KREDİ KULLANIMI 
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş 345.663 TL % 0 08/11/2022 09/11/2022 -



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078513


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YEOTK 69,85 131.472.869 % 10,00  
ODAS 9,79 1.598.042.807 % 10,00  
SMRTG 93,00 19.668.384 % 9,99  
ETILR 10,50 31.735.170 % 9,95  
EDIP 4,43 6.480.465 % 9,93  
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Dolar 18,5975 18,6069 % 0,46  
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Riyal 4,9338 4,9586 % 0,39  
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Altın Ons 1.707 1.708 -4,65  
Altın Gr. 1.023 1.024 3,47  
Cumhuriyet 6.803 6.906 137,00  
Tam 6.836 6.886 -2,00  
Yarım 3.331 3.367 -1,00  
Çeyrek 1.671 1.683 0,00  
Gümüş.Ons 21,23 21,25 -0,14  
Gümüş Gr. 12,76 12,77 0,04  
B. Petrol 95,17 95,17 -0,19  
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