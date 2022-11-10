***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )TürkçeKredi KullanımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAlınan Kredi TablosuAçıklamalarDENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON (DFC) KREDİ KULLANIMIAlınan Kredi TablosuKredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek BilgiDeniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş 13.040 TL % 0 09/11/2022 10/11/2022 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079204BIST