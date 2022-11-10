***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
10.11.2022 15:47
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
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Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON (DFC) KREDİ KULLANIMI
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş 13.040 TL % 0 09/11/2022 10/11/2022 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079204
BIST
15:434.414
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 52,59
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.436
En Düşük
4.364
15:4318,5965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,5523
15:4318,4982
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,1278
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,7084
En Düşük
18,4641
15:431.020,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,71
|Açılış
|: 1.020,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler15:41
|KONKA
|46,64
|323.046.239
|% 10,00
|
|SMRTG
|102,30
|80.798.995
|% 10,00
|
|KERVN
|0,99
|1.937.057
|% 10,00
|
|INVEO
|30,18
|244.639.956
|% 9,99
|
|MIATK
|98,10
|70.770.953
|% 9,98
|
|SNGYO
|4,70
|14.170.918
|% -9,96
|
|GOLTS
|119,60
|169.287.907
|% -9,67
|
|ARASE
|177,40
|194.392.010
|% -9,49
|
|OTTO
|40,20
|312.827
|% -8,22
|
|KLMSN
|16,89
|81.039.254
|% -8,21
|
|THYAO
|111,60
|5.553.812.016
|% 0,36
|
|EKGYO
|5,41
|2.971.432.531
|% 6,92
|
|TCELL
|32,62
|2.869.749.419
|% 1,49
|
|ASELS
|37,42
|2.592.995.408
|% -0,85
|
|ODAS
|9,91
|2.460.433.060
|% 1,23
|
|EKGYO
|5,41
|2.971.432.531
|% 6,92
|
|ODAS
|9,91
|2.460.433.060
|% 1,23
|
|YKBNK
|9,52
|1.535.277.007
|% 2,70
|
|PETKM
|14,37
|2.280.679.390
|% 1,63
|
|ISCTR
|9,18
|1.398.136.155
|% 1,32
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5842
|18,5910
|% 0,02
|
|Euro
|18,4862
|18,4936
|% -0,71
|
|Sterlin
|21,1022
|21,2081
|% 0,40
|
|Frank
|18,7247
|18,8375
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9291
|4,9538
|% 0,09
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|3,00
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|2,11
|
|Cumhuriyet
|6.778
|6.881
|-15,00
|
|Tam
|6.807
|6.857
|-3,00
|
|Yarım
|3.317
|3.352
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.676
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,09
|21,13
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,60
|12,62
|0,06
|
|B. Petrol
|92,31
|92,31
|-0,34
|
Seans Raporu
15:41
daha fazla
-
15:56GZNMI
Yüzde 9.33 oranında artışla 46.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 524, 266 adet işlem
-
15:55ERCB
Yüzde 9.62 oranında artışla 114.00 lira fiyatla işlem gören hissede 626, 458 adet işlem
-
15:54PARSN
Yüzde 9.93 oranında artışla 68.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 115, 781 adet işlem
-
15:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 38, 19 artarak (% 0.99 ) 3, 889
-
15:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PARSN, KERVN, GLRYH, INVEO, POLTK, ALCTL, EDIP, DOAS, KONKA, BAKAB