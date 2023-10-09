***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
09.10.2023 16:41
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
DAH Fon Kredi Kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 294.128 TL % 0 05/10/2023 06/10/2023 Fonun eksi bakiyesinin kapatılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202553
BIST
'
17:148.289
En Düşük
|Değişim
|: -2,08%
|| -175,82
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.270
En Yüksek
8.384
17:1427,7036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1265
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
17:1429,2571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0316
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
17:141.645,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 19,61
|Açılış
|: 1.645,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler17:12
|FORTE
|93,50
|643.144.887
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|420.084.228
|% 10,00
|
|DMRGD
|19,91
|28.125.463
|% 10,00
|
|MRSHL
|926,20
|170.010.334
|% 10,00
|
|TETMT
|2.696,80
|37.838.613
|% 10,00
|
|QNBFB
|303,30
|3.661.741
|% -10,00
|
|KENT
|406,80
|3.403.672
|% -9,96
|
|ATATP
|60,10
|44.696.740
|% -9,49
|
|COSMO
|173,90
|123.514.498
|% -9,33
|
|FENER
|112,50
|711.335.357
|% -9,27
|
|ASELS
|43,22
|7.422.611.664
|% 5,62
|
|TUPRS
|150,00
|5.966.022.865
|% 1,56
|
|THYAO
|229,80
|5.449.439.749
|% -3,61
|
|PETKM
|23,60
|4.186.316.446
|% 2,16
|
|EREGL
|43,86
|3.578.443.358
|% -2,40
|
|ZOREN
|6,28
|3.037.312.760
|% -8,05
|
|EKGYO
|8,33
|2.325.665.647
|% -3,59
|
|IHLAS
|1,31
|308.907.251
|% -5,07
|
|PETKM
|23,60
|4.186.316.446
|% 2,16
|
|ASELS
|43,22
|7.422.611.664
|% 5,62
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6958
|27,7021
|% 0,45
|
|Euro
|29,2539
|29,2652
|% 0,14
|
|Sterlin
|33,7243
|33,8934
|% 0,23
|
|Frank
|30,4297
|30,6130
|% 0,80
|
|Riyal
|7,3630
|7,3999
|% 0,43
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|17,52
|
|Altın Gr.
|1.645
|1.645
|19,54
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.131
|11.237
|230,00
|
|Yarım
|5.583
|5.636
|116,00
|
|Çeyrek
|2.783
|2.818
|58,00
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,81
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|19,28
|19,30
|0,13
|
|B. Petrol
|87,61
|87,61
|3,03
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, ASTOR, ALARK
-
17:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, HEKTS, BIMAS
-
17:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -139, 88 kaybederek (% -1.90 ) 7, 226
-
17:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DMRGD, TETMT, MRSHL, GEREL, BFREN, HATSN, IDEAS, FMIZP, SDTTR, FORTE
-
17:28
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFB, ATATP