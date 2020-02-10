EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu

BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|34.751.517
|% 19,92
|TSPOR
|3,69
|526.860.042
|% 16,40
|SAYAS
|3,13
|3.886.449
|% 14,65
|BOSSA
|10,07
|36.710.695
|% 14,43
|DESA
|5,88
|33.984.502
|% 14,40
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7544
|7,7933
|% 0,33
|Frank
|6,1288
|6,1658
|% -0,02
|Riyal
|1,5994
|1,6074
|% 0,02
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.572
|1.572
|1,99
|Altın Gr.
|304
|304
|0,35
|Cumhuriyet
|2.011
|2.042
|1,00
|Tam
|2.004
|2.054
|3,89
|Yarım
|969
|994
|1,88
|Çeyrek
|486
|497
|0,94
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,80
|0,08
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,01
Seans Raporu
- 15:36LINK Yüzde -11.05 oranında düşüşle 29.62 lira fiyatla işlem gören hissede 88, 347 adet işlem
- 15:33DOKTA Yüzde -12.07 oranında düşüşle 47.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 053, 704 adet işlem
- 15:32 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, TTKOM, TOASO
- 15:32XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -802, 69 kaybederek (% -0.70 ) 113, 659
- 15:32 Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZFAS