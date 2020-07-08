***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 12:02
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporu / Haziran 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856629
BIST
11:51119.851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 511,67
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.173
11:516,8665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0088
|Açılış
|: 6,8860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
11:517,7501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0131
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
11:51397,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,17
|Açılış
|: 397,15
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
397,51
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|27.514.250
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|1.974.910
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.770.264
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|41.173.495
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|9.144.448
|% 9,83
|
|SNPAM
|9,90
|3.768.548
|% -7,39
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|FENER
|12,94
|61.121.130
|% -6,10
|
|SONME
|8,79
|9.345.435
|% -4,97
|
|AYEN
|6,96
|18.102.191
|% -4,92
|
|EKGYO
|2,27
|1.084.232.647
|% 1,34
|
|SISE
|6,54
|889.135.470
|% 0,77
|
|PETKM
|4,38
|611.245.623
|% -0,90
|
|TRKCM
|4,40
|608.718.653
|% 4,27
|
|GARAN
|8,24
|490.489.454
|% -0,96
|
|EKGYO
|2,27
|1.084.232.647
|% 1,34
|
|IHLGM
|1,93
|269.843.055
|% 2,66
|
|PETKM
|4,38
|611.245.623
|% -0,90
|
|TRKCM
|4,40
|608.718.653
|% 4,27
|
|SISE
|6,54
|889.135.470
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5792
|8,6223
|% 0,01
|
|Frank
|7,2640
|7,3078
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|4,11
|
|Altın Gr.
|397
|397
|0,87
|
|Cumhuriyet
|2.571
|2.591
|7,00
|
|Tam
|2.646
|2.659
|7,20
|
|Yarım
|1.285
|1.300
|3,50
|
|Çeyrek
|643
|651
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,42
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|4,06
|4,07
|0,03
|
|B. Petrol
|43,20
|43,20
|0,12
|
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