***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 20:34
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporu / Haziran 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857649
BIST
15:27119.019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 306,16
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
15:276,8650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0042
|Açılış
|: 6,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
15:277,7914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0162
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
15:27398,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,03
|Açılış
|: 398,89
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|37.378.026
|% 10,00
|
|KENT
|917,10
|34.726.708
|% 9,99
|
|GLRYH
|13,32
|12.879.522
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|10.578.862
|% 9,98
|
|BFREN
|342,60
|23.586.011
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,93
|10.780.731
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|77.119.595
|% -9,93
|
|MRGYO
|2,43
|19.464.319
|% -9,67
|
|SNPAM
|8,73
|5.027.929
|% -9,35
|
|GLBMD
|5,04
|15.514.845
|% -8,03
|
|SISE
|6,64
|2.935.328.318
|% 4,24
|
|THYAO
|11,72
|1.435.028.121
|% 3,63
|
|TRKCM
|4,70
|1.118.656.219
|% 9,05
|
|ODAS
|2,77
|898.755.767
|% 2,21
|
|EKGYO
|2,25
|891.412.881
|% -1,32
|
|SISE
|6,64
|2.935.328.318
|% 4,24
|
|EKGYO
|2,25
|891.412.881
|% -1,32
|
|ODAS
|2,77
|898.755.767
|% 2,21
|
|TRKCM
|4,70
|1.118.656.219
|% 9,05
|
|KRDMD
|3,26
|670.043.881
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6586
|8,7020
|% 0,41
|
|Frank
|7,2895
|7,3335
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8245
|1,8336
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|-2,93
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,09
|
|Cumhuriyet
|2.590
|2.610
|4,70
|
|Tam
|2.666
|2.678
|4,90
|
|Yarım
|1.295
|1.310
|2,30
|
|Çeyrek
|647
|656
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,86
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|4,16
|4,17
|0,04
|
|B. Petrol
|43,39
|43,39
|0,09
|