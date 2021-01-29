***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 16:06
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906143
BIST
15:531.483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -14,89
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
15:537,3321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 7,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
15:538,8973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0066
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
15:53437,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,38
|Açılış
|: 437,81
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler15:53
|PKENT
|1.524,60
|21.895.188
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|583.075
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.755.413
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|20.435.768
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|KAPLM
|36,96
|7.024.842
|% -8,29
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|PARSN
|28,80
|187.315.827
|% -7,75
|
|BURVA
|45,34
|11.699.441
|% -7,47
|
|GUBRF
|73,30
|2.002.268.848
|% 6,08
|
|GARAN
|9,36
|1.487.731.087
|% -0,32
|
|KOZAL
|116,00
|1.086.606.343
|% -1,19
|
|DOHOL
|3,85
|1.027.526.839
|% 3,49
|
|KARSN
|5,17
|1.025.197.535
|% 3,61
|
|EKGYO
|2,34
|922.562.360
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,85
|1.027.526.839
|% 3,49
|
|KARSN
|5,17
|1.025.197.535
|% 3,61
|
|ODAS
|3,79
|643.628.598
|% -1,30
|
|IHLGM
|1,42
|226.573.878
|% 2,16
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3286
|7,3321
|% -0,03
|
|Euro
|8,8916
|8,8973
|% -0,07
|
|Sterlin
|9,9807
|10,0308
|% -0,61
|
|Frank
|8,1786
|8,2279
|% -0,55
|
|Riyal
|1,9385
|1,9482
|% -0,57
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|22,96
|
|Altın Gr.
|437
|438
|3,11
|
|Cumhuriyet
|2.890
|2.933
|-31,00
|
|Tam
|2.877
|2.950
|-32,06
|
|Yarım
|1.391
|1.427
|-15,51
|
|Çeyrek
|697
|713
|-7,75
|
|Gümüş.Ons
|27,33
|27,37
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,14
|
|B. Petrol
|55,47
|55,47
|0,37
|
Seans Raporu
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