***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 16:38
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906172
BIST
17:531.471
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -26,93
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.471
17:537,3013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0329
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
17:538,8729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0310
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
17:53437,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,04
|Açılış
|: 437,47
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler17:51
|TSGYO
|5,39
|7.280.675
|% 10,00
|
|DZGYO
|5,06
|49.711.542
|% 10,00
|
|PKENT
|1.524,60
|22.003.434
|% 10,00
|
|CMBTN
|402,00
|35.382.941
|% 9,99
|
|ISKPL
|19,48
|660.547
|% 9,99
|
|BURVA
|44,10
|31.511.713
|% -10,00
|
|KAPLM
|36,28
|8.653.221
|% -9,98
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|PARSN
|28,30
|226.311.796
|% -9,35
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|GUBRF
|73,00
|2.254.911.756
|% 5,64
|
|GARAN
|9,34
|2.075.665.548
|% -0,53
|
|EKGYO
|2,38
|1.488.948.824
|% 0,42
|
|DOHOL
|3,91
|1.476.551.854
|% 5,11
|
|KOZAL
|115,70
|1.425.455.363
|% -1,45
|
|EKGYO
|2,38
|1.488.948.824
|% 0,42
|
|DOHOL
|3,91
|1.476.551.854
|% 5,11
|
|KARSN
|5,18
|1.354.999.869
|% 3,81
|
|TSKB
|1,82
|426.826.627
|% 0,55
|
|GARAN
|9,34
|2.075.665.548
|% -0,53
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2933
|7,3001
|% -0,46
|
|Euro
|8,8640
|8,8719
|% -0,36
|
|Sterlin
|10,0106
|10,0608
|% -0,31
|
|Frank
|8,2017
|8,2511
|% -0,27
|
|Riyal
|1,9445
|1,9543
|% -0,26
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|24,10
|
|Altın Gr.
|437
|437
|3,06
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,36
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|0,12
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|0,63
|
Seans Raporu
17:51
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17:58XU030
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