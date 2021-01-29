***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 16:38
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906175
BIST
17:581.475
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -23,22
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.470
17:587,2954
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0388
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
17:588,8653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0386
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
17:58438,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 3,88
|Açılış
|: 438,31
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler17:58
|TSGYO
|5,39
|7.412.240
|% 10,00
|
|ATAGY
|6,38
|13.931.164
|% 10,00
|
|DZGYO
|5,06
|50.213.862
|% 10,00
|
|PKENT
|1.524,60
|22.006.483
|% 10,00
|
|ULUUN
|17,83
|205.460.699
|% 9,99
|
|BURVA
|44,10
|31.922.329
|% -10,00
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|KAPLM
|36,50
|8.759.759
|% -9,43
|
|VAKFN
|8,30
|19.075.418
|% -9,19
|
|PARSN
|28,38
|230.229.066
|% -9,10
|
|GUBRF
|72,55
|2.273.811.981
|% 4,99
|
|GARAN
|9,31
|2.098.156.941
|% -0,85
|
|EKGYO
|2,41
|1.625.332.847
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,89
|1.488.179.554
|% 4,57
|
|KOZAL
|115,40
|1.456.746.570
|% -1,70
|
|EKGYO
|2,41
|1.625.332.847
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,89
|1.488.179.554
|% 4,57
|
|KARSN
|5,19
|1.378.307.370
|% 4,01
|
|TSKB
|1,82
|433.220.427
|% 0,55
|
|GARAN
|9,31
|2.098.156.941
|% -0,85
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2913
|7,2954
|% -0,53
|
|Euro
|8,8595
|8,8653
|% -0,43
|
|Sterlin
|10,0050
|10,0552
|% -0,37
|
|Frank
|8,1991
|8,2485
|% -0,30
|
|Riyal
|1,9436
|1,9533
|% -0,31
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|23,04
|
|Altın Gr.
|436
|437
|2,10
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,34
|0,75
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,10
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|0,63
|
Seans Raporu
17:58
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 78 kaybederek (% -1.67 ) 1, 575
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17:58XU100
Endeks 1, 475 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 58 altında . İşlem hacmi 27, 469.00 milyon TL de
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17:58MAALT
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 283.00 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 407 adet işlem
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17:56VAKFN
Yüzde -7.66 oranında düşüşle 8.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 200, 414 adet işlem