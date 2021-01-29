***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 17:03
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906223
BIST
16:491.485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -12,97
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
16:497,2907
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0435
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
16:498,8645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0394
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
16:49438,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,20
|Açılış
|: 438,63
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler16:49
|PKENT
|1.524,60
|21.918.057
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|621.315
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.893.580
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|LIDFA
|3,86
|40.422.596
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|KAPLM
|37,00
|8.002.073
|% -8,19
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|PARSN
|28,78
|204.117.297
|% -7,82
|
|BURVA
|45,34
|22.915.889
|% -7,47
|
|GUBRF
|73,30
|2.143.056.842
|% 6,08
|
|GARAN
|9,34
|1.748.956.429
|% -0,53
|
|KOZAL
|116,60
|1.227.096.773
|% -0,68
|
|KARSN
|5,35
|1.196.533.952
|% 7,21
|
|DOHOL
|3,88
|1.165.909.727
|% 4,30
|
|EKGYO
|2,35
|993.537.518
|% -0,84
|
|DOHOL
|3,88
|1.165.909.727
|% 4,30
|
|KARSN
|5,35
|1.196.533.952
|% 7,21
|
|TSKB
|1,83
|351.622.454
|% 1,10
|
|GARAN
|9,34
|1.748.956.429
|% -0,53
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2832
|7,2907
|% -0,59
|
|Euro
|8,8584
|8,8645
|% -0,44
|
|Sterlin
|9,9804
|10,0304
|% -0,61
|
|Frank
|8,1687
|8,2179
|% -0,67
|
|Riyal
|1,9361
|1,9458
|% -0,69
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|32,22
|
|Altın Gr.
|439
|439
|4,22
|
|Cumhuriyet
|2.901
|2.944
|-20,00
|
|Tam
|2.885
|2.958
|-23,73
|
|Yarım
|1.394
|1.431
|-11,48
|
|Çeyrek
|699
|715
|-5,74
|
|Gümüş.Ons
|27,51
|27,54
|0,95
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,18
|
|B. Petrol
|55,76
|55,76
|0,66
|
Seans Raporu
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