***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 17:03
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906225
BIST
16:491.485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -12,97
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
16:497,2907
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0435
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
16:498,8645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0394
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
16:49438,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,20
|Açılış
|: 438,63
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler16:49
|ISKPL
|19,48
|621.315
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.893.580
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|LIDFA
|3,86
|40.422.596
|% 9,97
|
|SEKUR
|32,20
|20.507.026
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|ARTI
|7,00
|936.372
|% -6,29
|
|CASA
|140,00
|1.987.356
|% -5,91
|
|NIBAS
|41,50
|19.733.484
|% -5,64
|
|UMPAS
|2,55
|132.969
|% -5,56
|
|KOZAL
|116,60
|1.227.096.773
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,35
|993.537.518
|% -0,84
|
|ODAS
|3,80
|701.967.123
|% -1,04
|
|KATMR
|4,26
|300.224.981
|% 5,45
|
|IHLGM
|1,43
|249.856.240
|% 2,88
|
|EKGYO
|2,35
|993.537.518
|% -0,84
|
|ODAS
|3,80
|701.967.123
|% -1,04
|
|IHLGM
|1,43
|249.856.240
|% 2,88
|
|KATMR
|4,26
|300.224.981
|% 5,45
|
|CEMAS
|2,18
|128.701.410
|% -0,91
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2832
|7,2907
|% -0,59
|
|Euro
|8,8584
|8,8645
|% -0,44
|
|Sterlin
|9,9798
|10,0298
|% -0,62
|
|Frank
|8,1674
|8,2166
|% -0,69
|
|Riyal
|1,9359
|1,9456
|% -0,70
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|439
|439
|4,25
|
|Cumhuriyet
|2.901
|2.944
|-20,00
|
|Tam
|2.884
|2.959
|-22,68
|
|Yarım
|1.394
|1.431
|-10,97
|
|Çeyrek
|699
|716
|-5,48
|
Seans Raporu
16:49
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