***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 17:03
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906230
BIST
17:181.485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -13,05
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
17:187,3068
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0274
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
17:188,8795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0244
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
17:18439,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 4,80
|Açılış
|: 439,23
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler17:16
|DZGYO
|5,06
|47.501.778
|% 10,00
|
|PKENT
|1.524,60
|22.000.385
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|641.535
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.974.877
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|BURVA
|44,10
|28.864.037
|% -10,00
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|PARSN
|28,82
|212.009.434
|% -7,69
|
|VAKFN
|8,52
|18.143.345
|% -6,78
|
|GUBRF
|73,45
|2.194.202.916
|% 6,30
|
|GARAN
|9,44
|1.948.669.733
|% 0,53
|
|KOZAL
|117,40
|1.335.943.072
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,96
|1.312.192.240
|% 6,45
|
|KARSN
|5,23
|1.287.302.997
|% 4,81
|
|EKGYO
|2,36
|1.063.074.186
|% -0,42
|
|DOHOL
|3,96
|1.312.192.240
|% 6,45
|
|KARSN
|5,23
|1.287.302.997
|% 4,81
|
|TSKB
|1,82
|395.920.013
|% 0,55
|
|GARAN
|9,44
|1.948.669.733
|% 0,53
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2961
|7,3004
|% -0,46
|
|Euro
|8,8688
|8,8730
|% -0,35
|
|Sterlin
|9,9938
|10,0439
|% -0,48
|
|Frank
|8,1802
|8,2295
|% -0,53
|
|Riyal
|1,9383
|1,9480
|% -0,58
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|30,88
|
|Altın Gr.
|439
|439
|4,18
|
|Cumhuriyet
|2.901
|2.945
|-19,00
|
|Tam
|2.891
|2.964
|-18,17
|
|Yarım
|1.397
|1.434
|-8,79
|
|Çeyrek
|701
|717
|-4,39
|
|Gümüş.Ons
|27,52
|27,54
|0,95
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|0,18
|
|B. Petrol
|55,98
|55,98
|0,88
|