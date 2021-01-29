***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 16:38
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906173
BIST
17:471.477
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -21,65
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.473
17:477,3056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0286
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
17:478,8787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0252
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
17:47436,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,35
|Açılış
|: 436,78
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler17:47
|DZGYO
|5,06
|49.428.839
|% 10,00
|
|TSGYO
|5,39
|7.122.112
|% 10,00
|
|PKENT
|1.524,60
|22.003.434
|% 10,00
|
|CMBTN
|402,00
|35.199.629
|% 9,99
|
|ISKPL
|19,48
|658.249
|% 9,99
|
|BURVA
|44,10
|31.466.687
|% -10,00
|
|KAPLM
|36,28
|8.583.782
|% -9,98
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|PARSN
|28,28
|224.746.134
|% -9,42
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|GUBRF
|72,70
|2.251.736.443
|% 5,21
|
|GARAN
|9,34
|2.066.077.729
|% -0,53
|
|EKGYO
|2,37
|1.473.899.006
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,93
|1.471.068.997
|% 5,65
|
|KOZAL
|115,70
|1.421.683.774
|% -1,45
|
|EKGYO
|2,37
|1.473.899.006
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,93
|1.471.068.997
|% 5,65
|
|KARSN
|5,19
|1.350.972.319
|% 4,01
|
|TSKB
|1,82
|417.229.639
|% 0,55
|
|GARAN
|9,34
|2.066.077.729
|% -0,53
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3004
|7,3056
|% -0,39
|
|Euro
|8,8715
|8,8787
|% -0,28
|
|Sterlin
|10,0047
|10,0548
|% -0,37
|
|Frank
|8,1990
|8,2484
|% -0,30
|
|Riyal
|1,9442
|1,9539
|% -0,28
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|13,44
|
|Altın Gr.
|438
|438
|3,22
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|
|Gümüş.Ons
|27,05
|27,08
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,41
|0,14
|
|B. Petrol
|55,76
|55,76
|0,66
|
Seans Raporu
17:47
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 78 kaybederek (% -1.67 ) 1, 575
-
17:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TKNSA, TSGYO
-
17:58XU100
Endeks 1, 475 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 58 altında . İşlem hacmi 27, 469.00 milyon TL de
-
17:58MAALT
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 283.00 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 407 adet işlem
-
17:56VAKFN
Yüzde -7.66 oranında düşüşle 8.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 200, 414 adet işlem