***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 10:28
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu Haziran 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948311
BIST
10:241.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,85
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.387
10:248,7276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0423
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7330
En Düşük
8,6701
10:2410,3185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0680
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3350
En Düşük
10,2314
10:24505,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,23
|Açılış
|: 505,00
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
505,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler10:24
|TUREX
|11,57
|5.867.135
|% 9,98
|
|MAKTK
|3,01
|12.045.392
|% 9,85
|
|DENGE
|1,29
|82.921
|% 8,25
|
|KAPLM
|22,68
|7.517.924
|% 6,48
|
|IDGYO
|2,04
|10.483.045
|% 6,25
|
|SNGYO
|4,23
|13.153.278
|% -10,00
|
|SRVGY
|85,00
|6.331.975
|% -7,05
|
|SNKRN
|26,92
|43.476
|% -6,07
|
|KATMR
|3,27
|28.876.689
|% -5,22
|
|SELVA
|6,07
|4.869.734
|% -3,96
|
|GARAN
|8,69
|102.364.608
|% -0,46
|
|PETKM
|5,36
|91.720.786
|% 0,00
|
|THYAO
|13,83
|81.588.476
|% -0,14
|
|BIOEN
|27,02
|69.792.717
|% 1,27
|
|EKGYO
|1,90
|41.735.278
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|30.615.520
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,90
|41.735.278
|% 0,00
|
|ODAS
|1,96
|34.355.533
|% -2,97
|
|PETKM
|5,36
|91.720.786
|% 0,00
|
|GARAN
|8,69
|102.364.608
|% -0,46
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7248
|8,7276
|% 0,49
|
|Euro
|10,3088
|10,3185
|% 0,66
|
|Sterlin
|11,9653
|12,0253
|% 0,11
|
|Frank
|9,3974
|9,4540
|% 0,57
|
|Riyal
|2,3169
|2,3286
|% 0,35
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|2,01
|
|Altın Gr.
|505
|505
|1,17
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|-0,03
|
|B. Petrol
|73,07
|73,07
|-0,36
|