***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 10:34
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu Haziran 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948322
BIST
10:531.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -6,57
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.384
10:538,7137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0284
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7330
En Düşük
8,6701
10:5310,3096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0591
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3350
En Düşük
10,2314
10:53506,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,82
|Açılış
|: 506,58
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
507,02
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler10:53
|TUREX
|11,57
|9.276.340
|% 9,98
|
|DENGE
|1,29
|82.921
|% 8,25
|
|PINSU
|7,55
|3.657.051
|% 7,40
|
|MAKTK
|2,93
|32.249.543
|% 6,93
|
|VKFYO
|7,50
|249.615
|% 5,78
|
|SNGYO
|4,23
|13.719.726
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|12.769.090
|% -9,95
|
|KATMR
|3,24
|36.994.141
|% -6,09
|
|SNKRN
|26,92
|43.476
|% -6,07
|
|ERBOS
|128,50
|29.993.453
|% -4,96
|
|GARAN
|8,63
|218.999.903
|% -1,15
|
|PETKM
|5,35
|150.768.078
|% -0,19
|
|THYAO
|13,80
|133.045.654
|% -0,36
|
|BIOEN
|27,30
|95.962.479
|% 2,32
|
|FENER
|38,52
|91.926.213
|% -0,72
|
|EKGYO
|1,90
|88.657.379
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|50.700.327
|% 0,00
|
|PETKM
|5,35
|150.768.078
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,26
|59.843.412
|% -0,88
|
|ODAS
|1,96
|51.589.375
|% -2,97
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7098
|8,7137
|% 0,33
|
|Euro
|10,3019
|10,3096
|% 0,58
|
|Sterlin
|11,9560
|12,0159
|% 0,03
|
|Frank
|9,4113
|9,4680
|% 0,72
|
|Riyal
|2,3160
|2,3276
|% 0,31
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|3,14
|
|Altın Gr.
|506
|506
|2,52
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,71
|72,71
|-0,72
|