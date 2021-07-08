***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 10:39
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu Haziran 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948334
BIST
11:071.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,28
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.384
11:078,7137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0284
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
11:0710,3114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0609
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3350
En Düşük
10,2314
11:07506,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,40
|Açılış
|: 506,17
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
507,61
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler11:07
|TUREX
|11,57
|9.760.649
|% 9,98
|
|DENGE
|1,29
|82.921
|% 8,25
|
|PINSU
|7,56
|3.938.043
|% 7,54
|
|MAKTK
|2,94
|35.815.101
|% 7,30
|
|VKFYO
|7,50
|249.615
|% 5,78
|
|SNGYO
|4,23
|14.038.499
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|14.533.356
|% -9,95
|
|KATMR
|3,23
|38.619.474
|% -6,38
|
|SNKRN
|26,92
|43.476
|% -6,07
|
|ERBOS
|127,90
|39.464.947
|% -5,40
|
|GARAN
|8,64
|240.532.501
|% -1,03
|
|THYAO
|13,76
|168.069.622
|% -0,65
|
|PETKM
|5,36
|166.178.167
|% 0,00
|
|BIOEN
|27,84
|107.666.249
|% 4,35
|
|FENER
|38,46
|103.242.915
|% -0,88
|
|EKGYO
|1,91
|89.550.843
|% 0,53
|
|TSKB
|1,28
|51.828.376
|% 0,00
|
|ODAS
|1,95
|62.764.561
|% -3,47
|
|PETKM
|5,36
|166.178.167
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,26
|64.621.287
|% -0,88
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7100
|8,7137
|% 0,33
|
|Euro
|10,2769
|10,3114
|% 0,59
|
|Sterlin
|11,9660
|12,0260
|% 0,12
|
|Frank
|9,4323
|9,4892
|% 0,95
|
|Riyal
|2,3160
|2,3276
|% 0,31
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|4,72
|
|Altın Gr.
|506
|506
|2,40
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,08
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|72,38
|72,38
|-1,05
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Seans Raporu
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