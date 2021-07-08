***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 10:48
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu Haziran 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948360
BIST
11:581.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,42
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.384
11:588,7096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0243
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
11:5810,3124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0619
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
11:58507,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,98
|Açılış
|: 507,78
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler11:58
|TUREX
|11,57
|10.209.021
|% 9,98
|
|DENGE
|1,29
|82.921
|% 8,25
|
|BIOEN
|28,46
|162.149.944
|% 6,67
|
|LOGO
|39,08
|108.854.597
|% 6,14
|
|IEYHO
|0,91
|5.052.762
|% 5,81
|
|SNGYO
|4,23
|14.165.310
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|24.925.846
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|2.415.229
|% -9,90
|
|KATMR
|3,20
|49.219.926
|% -7,25
|
|SNKRN
|26,92
|43.476
|% -6,07
|
|GARAN
|8,66
|271.895.574
|% -0,80
|
|THYAO
|13,80
|206.221.476
|% -0,36
|
|PETKM
|5,37
|186.611.418
|% 0,19
|
|BIOEN
|28,46
|162.149.944
|% 6,67
|
|KRDMD
|7,10
|132.721.406
|% -0,70
|
|EKGYO
|1,91
|91.794.373
|% 0,53
|
|TSKB
|1,28
|52.100.501
|% 0,00
|
|PETKM
|5,37
|186.611.418
|% 0,19
|
|ODAS
|1,96
|64.702.523
|% -2,97
|
|GARAN
|8,66
|271.895.574
|% -0,80
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7060
|8,7096
|% 0,28
|
|Euro
|10,3007
|10,3124
|% 0,60
|
|Sterlin
|11,9706
|12,0307
|% 0,16
|
|Frank
|9,4495
|9,5064
|% 1,13
|
|Riyal
|2,3148
|2,3264
|% 0,25
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|10,18
|
|Altın Gr.
|507
|507
|3,14
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.344
|3.428
|21,65
|
|Yarım
|1.616
|1.658
|10,47
|
|Çeyrek
|811
|829
|5,24
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,19
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,01
|
|B. Petrol
|72,52
|72,52
|-0,91
|