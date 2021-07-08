***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 10:51
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu Haziran 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948378
BIST
10:481.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -4,98
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.385
10:488,7087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0234
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7330
En Düşük
8,6701
10:4810,3126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0621
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3350
En Düşük
10,2314
10:48506,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,91
|Açılış
|: 506,68
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
507,02
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler10:48
|TUREX
|11,57
|8.996.254
|% 9,98
|
|DENGE
|1,29
|82.921
|% 8,25
|
|PINSU
|7,53
|3.470.898
|% 7,11
|
|MAKTK
|2,93
|30.652.850
|% 6,93
|
|KAPLM
|22,60
|9.909.007
|% 6,10
|
|SNGYO
|4,23
|13.685.074
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|12.496.841
|% -9,95
|
|KATMR
|3,24
|36.697.283
|% -6,09
|
|SNKRN
|26,92
|43.476
|% -6,07
|
|ERBOS
|127,60
|26.417.104
|% -5,62
|
|GARAN
|8,63
|206.784.692
|% -1,15
|
|PETKM
|5,36
|141.303.395
|% 0,00
|
|THYAO
|13,83
|122.756.841
|% -0,14
|
|BIOEN
|27,66
|90.961.653
|% 3,67
|
|EKGYO
|1,90
|85.963.561
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,90
|85.963.561
|% 0,00
|
|TSKB
|1,27
|48.750.415
|% -0,78
|
|PETKM
|5,36
|141.303.395
|% 0,00
|
|ODAS
|1,95
|51.394.435
|% -3,47
|
|GARAN
|8,63
|206.784.692
|% -1,15
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7052
|8,7087
|% 0,27
|
|Euro
|10,3063
|10,3126
|% 0,61
|
|Sterlin
|11,9741
|12,0342
|% 0,19
|
|Frank
|9,4147
|9,4714
|% 0,76
|
|Riyal
|2,3183
|2,3299
|% 0,41
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|2,91
|
|Altın Gr.
|506
|506
|2,29
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,02
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,08
|73,08
|-0,35
|
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