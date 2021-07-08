***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 10:54
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu Haziran 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948381
BIST
11:591.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,93
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.384
11:598,7098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0245
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
11:5910,3365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0860
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3365
En Düşük
10,2314
11:59507,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,93
|Açılış
|: 507,70
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler11:57
|TUREX
|11,57
|10.187.778
|% 9,98
|
|DENGE
|1,29
|82.921
|% 8,25
|
|BIOEN
|28,52
|158.910.580
|% 6,90
|
|LOGO
|39,22
|105.004.697
|% 6,52
|
|VKFYO
|7,50
|249.615
|% 5,78
|
|SNGYO
|4,23
|14.160.543
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|24.748.629
|% -9,95
|
|SANEL
|4,62
|2.110.846
|% -8,51
|
|KATMR
|3,20
|48.474.525
|% -7,25
|
|SNKRN
|26,92
|43.476
|% -6,07
|
|GARAN
|8,66
|271.601.078
|% -0,80
|
|THYAO
|13,79
|204.917.622
|% -0,43
|
|PETKM
|5,37
|181.400.719
|% 0,19
|
|BIOEN
|28,52
|158.910.580
|% 6,90
|
|KRDMD
|7,08
|130.110.944
|% -0,98
|
|EKGYO
|1,91
|90.872.118
|% 0,53
|
|TSKB
|1,28
|52.089.861
|% 0,00
|
|PETKM
|5,37
|181.400.719
|% 0,19
|
|ODAS
|1,96
|64.607.445
|% -2,97
|
|GARAN
|8,66
|271.601.078
|% -0,80
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7060
|8,7096
|% 0,28
|
|Euro
|10,3007
|10,3124
|% 0,60
|
|Sterlin
|11,9689
|12,0289
|% 0,14
|
|Frank
|9,4498
|9,5067
|% 1,13
|
|Riyal
|2,3151
|2,3267
|% 0,27
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|9,92
|
|Altın Gr.
|507
|507
|3,68
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,19
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,01
|
|B. Petrol
|72,43
|72,43
|-1,00
|