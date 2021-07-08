***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 10:58
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporu Haziran 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948391
BIST
10:461.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,92
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.386
10:468,7102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0249
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7330
En Düşük
8,6701
10:4610,3110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0605
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3350
En Düşük
10,2314
10:46506,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,37
|Açılış
|: 506,13
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
507,02
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler10:46
|TUREX
|11,57
|8.487.497
|% 9,98
|
|DENGE
|1,29
|82.921
|% 8,25
|
|MAKTK
|2,96
|28.867.403
|% 8,03
|
|PINSU
|7,50
|3.333.207
|% 6,69
|
|VKFYO
|7,50
|249.615
|% 5,78
|
|SNGYO
|4,23
|13.597.200
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|12.131.207
|% -9,95
|
|SNKRN
|26,92
|43.476
|% -6,07
|
|KATMR
|3,25
|36.347.459
|% -5,80
|
|ERBOS
|128,30
|19.763.080
|% -5,10
|
|GARAN
|8,64
|201.097.436
|% -1,03
|
|PETKM
|5,36
|138.055.874
|% 0,00
|
|THYAO
|13,83
|118.407.380
|% -0,14
|
|BIOEN
|27,54
|87.359.356
|% 3,22
|
|EKGYO
|1,91
|85.644.945
|% 0,53
|
|EKGYO
|1,91
|85.644.945
|% 0,53
|
|TSKB
|1,28
|46.421.534
|% 0,00
|
|PETKM
|5,36
|138.055.874
|% 0,00
|
|ODAS
|1,96
|50.414.228
|% -2,97
|
|GARAN
|8,64
|201.097.436
|% -1,03
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7067
|8,7102
|% 0,29
|
|Euro
|10,3044
|10,3110
|% 0,59
|
|Sterlin
|11,9750
|12,0350
|% 0,19
|
|Frank
|9,4078
|9,4645
|% 0,68
|
|Riyal
|2,3168
|2,3285
|% 0,34
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|3,27
|
|Altın Gr.
|506
|506
|2,37
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,83
|72,83
|-0,60
|
Seans Raporu
10:46
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