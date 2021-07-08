***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 11:03
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu Haziran 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948398
BIST
10:511.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,17
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.384
10:518,7142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0289
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7330
En Düşük
8,6701
10:5110,3108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0603
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3350
En Düşük
10,2314
10:51506,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,52
|Açılış
|: 506,29
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
507,02
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler10:51
|TUREX
|11,57
|9.170.486
|% 9,98
|
|DENGE
|1,29
|82.921
|% 8,25
|
|PINSU
|7,55
|3.620.369
|% 7,40
|
|MAKTK
|2,92
|31.671.657
|% 6,57
|
|VKFYO
|7,50
|249.615
|% 5,78
|
|SNGYO
|4,23
|13.700.691
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|12.744.961
|% -9,95
|
|KATMR
|3,24
|36.878.508
|% -6,09
|
|SNKRN
|26,92
|43.476
|% -6,07
|
|ERBOS
|128,80
|29.341.993
|% -4,73
|
|GARAN
|8,63
|213.025.357
|% -1,15
|
|PETKM
|5,36
|145.543.110
|% 0,00
|
|THYAO
|13,84
|123.107.356
|% -0,07
|
|BIOEN
|27,66
|93.592.472
|% 3,67
|
|FENER
|38,64
|88.897.997
|% -0,41
|
|EKGYO
|1,91
|86.344.786
|% 0,53
|
|TSKB
|1,28
|50.682.215
|% 0,00
|
|PETKM
|5,36
|145.543.110
|% 0,00
|
|ODAS
|1,96
|51.473.276
|% -2,97
|
|GARAN
|8,63
|213.025.357
|% -1,15
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7110
|8,7142
|% 0,33
|
|Euro
|10,2821
|10,3108
|% 0,59
|
|Sterlin
|11,9663
|12,0264
|% 0,12
|
|Frank
|9,4143
|9,4711
|% 0,75
|
|Riyal
|2,3172
|2,3288
|% 0,36
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|3,40
|
|Altın Gr.
|506
|506
|2,52
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|72,76
|72,76
|-0,67
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Seans Raporu
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