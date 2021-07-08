***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 11:04
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu Haziran 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948400
BIST
11:291.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -4,80
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.384
11:298,7116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0263
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
11:2910,3072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0567
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
11:29507,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 4,12
|Açılış
|: 507,88
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
507,98
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler11:29
|TUREX
|11,57
|10.107.378
|% 9,98
|
|DENGE
|1,29
|82.921
|% 8,25
|
|LOGO
|39,30
|88.984.098
|% 6,74
|
|BIOEN
|28,40
|132.272.231
|% 6,45
|
|VKFYO
|7,50
|249.615
|% 5,78
|
|SNGYO
|4,23
|14.097.249
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,75
|22.710.384
|% -9,51
|
|KATMR
|3,22
|40.743.443
|% -6,67
|
|SNKRN
|26,92
|43.476
|% -6,07
|
|FADE
|20,68
|11.183.095
|% -4,08
|
|GARAN
|8,65
|256.020.234
|% -0,92
|
|THYAO
|13,80
|194.294.749
|% -0,36
|
|PETKM
|5,37
|175.767.329
|% 0,19
|
|BIOEN
|28,40
|132.272.231
|% 6,45
|
|FENER
|38,50
|110.263.950
|% -0,77
|
|EKGYO
|1,91
|90.250.222
|% 0,53
|
|TSKB
|1,28
|51.887.448
|% 0,00
|
|PETKM
|5,37
|175.767.329
|% 0,19
|
|ODAS
|1,95
|63.613.544
|% -3,47
|
|YKBNK
|2,27
|67.848.671
|% -0,44
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7064
|8,7134
|% 0,32
|
|Euro
|10,2931
|10,3138
|% 0,62
|
|Sterlin
|11,9804
|12,0404
|% 0,24
|
|Frank
|9,4414
|9,4983
|% 1,04
|
|Riyal
|2,3181
|2,3297
|% 0,40
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|8,94
|
|Altın Gr.
|508
|508
|4,12
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,02
|
|B. Petrol
|72,30
|72,30
|-1,13
|