***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 11:06
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu Haziran 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948402
BIST
11:331.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,60
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.384
11:338,7143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0290
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
11:3310,3142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0637
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
11:33507,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 4,04
|Açılış
|: 507,80
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,22
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler11:33
|TUREX
|11,57
|10.122.466
|% 9,98
|
|DENGE
|1,29
|82.921
|% 8,25
|
|LOGO
|39,56
|92.567.197
|% 7,44
|
|VKFYO
|7,50
|249.615
|% 5,78
|
|PINSU
|7,39
|5.171.409
|% 5,12
|
|SNGYO
|4,23
|14.109.749
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,40
|23.957.832
|% -9,90
|
|KATMR
|3,23
|40.916.941
|% -6,38
|
|SNKRN
|26,92
|43.476
|% -6,07
|
|TGSAS
|12,37
|4.320.092
|% -4,11
|
|GARAN
|8,66
|263.417.546
|% -0,80
|
|THYAO
|13,80
|196.704.911
|% -0,36
|
|PETKM
|5,37
|179.132.146
|% 0,19
|
|BIOEN
|28,00
|144.279.968
|% 4,95
|
|KRDMD
|7,07
|112.521.242
|% -1,12
|
|EKGYO
|1,90
|90.275.094
|% 0,00
|
|TSKB
|1,27
|51.916.565
|% -0,78
|
|PETKM
|5,37
|179.132.146
|% 0,19
|
|ODAS
|1,96
|63.695.684
|% -2,97
|
|GARAN
|8,66
|263.417.546
|% -0,80
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7103
|8,7143
|% 0,33
|
|Euro
|10,3047
|10,3142
|% 0,62
|
|Sterlin
|11,9739
|12,0339
|% 0,18
|
|Frank
|9,4364
|9,4933
|% 0,99
|
|Riyal
|2,3167
|2,3283
|% 0,34
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|8,62
|
|Altın Gr.
|507
|507
|2,95
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,13
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,00
|
|B. Petrol
|72,23
|72,23
|-1,20
|
Seans Raporu
11:33
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