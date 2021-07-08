***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 14:14
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporları Haziran 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948540
BIST
14:101.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -12,16
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.377
14:108,6935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0082
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
14:1010,3347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0842
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
14:10507,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,93
|Açılış
|: 507,70
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler14:10
|TUREX
|11,57
|11.021.165
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.314.376
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|534.562
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|340.656
|% 8,32
|
|BASCM
|12,20
|144.611
|% 7,77
|
|SNGYO
|4,23
|14.393.244
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.352.090
|% -9,95
|
|KATMR
|3,15
|63.815.386
|% -8,70
|
|SANEL
|4,64
|3.915.444
|% -8,12
|
|ERBOS
|126,70
|79.919.488
|% -6,29
|
|THYAO
|13,68
|410.910.397
|% -1,23
|
|GARAN
|8,63
|384.879.954
|% -1,15
|
|KRDMD
|7,11
|278.413.781
|% -0,56
|
|PETKM
|5,36
|277.271.734
|% 0,00
|
|BIOEN
|27,86
|227.658.729
|% 4,42
|
|EKGYO
|1,89
|123.182.051
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,26
|143.340.634
|% -0,88
|
|PETKM
|5,36
|277.271.734
|% 0,00
|
|TSKB
|1,27
|65.149.860
|% -0,78
|
|ODAS
|1,94
|95.533.097
|% -3,96
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6907
|8,6935
|% 0,09
|
|Euro
|10,3069
|10,3347
|% 0,82
|
|Sterlin
|11,9307
|11,9905
|% -0,18
|
|Frank
|9,4378
|9,4947
|% 1,00
|
|Riyal
|2,3112
|2,3228
|% 0,10
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|508
|508
|3,93
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.410
|16,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|23,61
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|11,42
|
|Çeyrek
|811
|830
|5,71
|