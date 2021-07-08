***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 14:16
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporları Haziran 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948542
BIST
14:141.377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -13,83
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
14:148,6894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0041
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
14:1410,3048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0543
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
14:14507,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 4,04
|Açılış
|: 507,81
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler14:14
|TUREX
|11,57
|11.062.355
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.336.873
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|340.656
|% 8,32
|
|BASCM
|12,20
|144.611
|% 7,77
|
|SNGYO
|4,23
|14.395.232
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.379.677
|% -9,95
|
|KATMR
|3,15
|64.148.042
|% -8,70
|
|SANEL
|4,63
|3.943.921
|% -8,32
|
|UZERB
|37,00
|232.072
|% -6,89
|
|THYAO
|13,66
|417.476.389
|% -1,37
|
|GARAN
|8,63
|385.283.896
|% -1,15
|
|PETKM
|5,35
|284.221.411
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,10
|283.340.584
|% -0,70
|
|BIOEN
|27,94
|228.092.995
|% 4,72
|
|EKGYO
|1,88
|123.273.813
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,25
|143.638.365
|% -1,32
|
|PETKM
|5,35
|284.221.411
|% -0,19
|
|TSKB
|1,27
|65.370.295
|% -0,78
|
|ODAS
|1,94
|95.661.677
|% -3,96
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6835
|8,6894
|% 0,05
|
|Euro
|10,2977
|10,3048
|% 0,53
|
|Sterlin
|11,9404
|12,0003
|% -0,10
|
|Frank
|9,4417
|9,4986
|% 1,05
|
|Riyal
|2,3111
|2,3227
|% 0,09
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|10,85
|
|Altın Gr.
|507
|507
|3,57
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.410
|16,00
|
|Tam
|3.346
|3.433
|25,97
|
|Yarım
|1.617
|1.660
|12,56
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,28
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,16
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,17
|73,17
|-0,26
|