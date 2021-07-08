***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 14:31
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporları Haziran 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948562
BIST
15:481.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -12,45
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
15:488,6964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0111
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
15:4810,3447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0942
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3447
En Düşük
10,2314
15:48508,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 4,40
|Açılış
|: 508,17
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler15:48
|TUREX
|11,57
|11.414.661
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.777.983
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|340.656
|% 8,32
|
|SNGYO
|4,23
|14.437.701
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.497.685
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.799.490
|% -9,90
|
|KATMR
|3,12
|73.696.671
|% -9,57
|
|ERBOS
|123,10
|103.333.995
|% -8,95
|
|GARAN
|8,63
|513.668.295
|% -1,15
|
|THYAO
|13,65
|482.773.640
|% -1,44
|
|KRDMD
|7,11
|431.448.973
|% -0,56
|
|PETKM
|5,35
|343.131.469
|% -0,19
|
|BIOEN
|28,48
|266.017.681
|% 6,75
|
|YKBNK
|2,26
|216.721.617
|% -0,88
|
|EKGYO
|1,87
|178.427.191
|% -1,58
|
|PETKM
|5,35
|343.131.469
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,11
|431.448.973
|% -0,56
|
|GARAN
|8,63
|513.668.295
|% -1,15
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6912
|8,6964
|% 0,13
|
|Euro
|10,3169
|10,3447
|% 0,92
|
|Sterlin
|11,9281
|11,9879
|% -0,20
|
|Frank
|9,4512
|9,5081
|% 1,15
|
|Riyal
|2,3104
|2,3220
|% 0,06
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|11,44
|
|Altın Gr.
|508
|508
|4,01
|
|Cumhuriyet
|3.362
|3.413
|19,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|23,61
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|11,42
|
|Çeyrek
|811
|830
|5,71
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,30
|73,30
|-0,13
|