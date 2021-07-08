***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 14:33
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporları Haziran 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948563
BIST
14:221.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -12,24
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
14:228,6904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0051
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
14:2210,3090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0585
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
14:22507,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,48
|Açılış
|: 507,27
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler14:22
|TUREX
|11,57
|11.126.337
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.403.740
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|340.656
|% 8,32
|
|BASCM
|12,20
|144.611
|% 7,77
|
|SNGYO
|4,23
|14.398.908
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.405.370
|% -9,95
|
|SANEL
|4,61
|3.950.545
|% -8,71
|
|KATMR
|3,15
|64.319.448
|% -8,70
|
|ERBOS
|125,40
|85.078.229
|% -7,25
|
|THYAO
|13,66
|426.461.139
|% -1,37
|
|GARAN
|8,63
|394.753.640
|% -1,15
|
|KRDMD
|7,08
|294.521.700
|% -0,98
|
|PETKM
|5,35
|287.845.153
|% -0,19
|
|BIOEN
|27,94
|228.681.204
|% 4,72
|
|EKGYO
|1,88
|154.081.219
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,26
|153.562.930
|% -0,88
|
|TSKB
|1,28
|70.942.932
|% 0,00
|
|PETKM
|5,35
|287.845.153
|% -0,19
|
|ODAS
|1,94
|96.041.735
|% -3,96
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6879
|8,6904
|% 0,06
|
|Euro
|10,3002
|10,3090
|% 0,57
|
|Sterlin
|11,9295
|11,9894
|% -0,19
|
|Frank
|9,4335
|9,4903
|% 0,96
|
|Riyal
|2,3093
|2,3209
|% 0,02
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|10,01
|
|Altın Gr.
|508
|508
|3,86
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.410
|16,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|23,61
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|11,42
|
|Çeyrek
|811
|830
|5,71
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,16
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,00
|
|B. Petrol
|73,17
|73,17
|-0,26
|
Seans Raporu
14:22
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14:31XU030
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