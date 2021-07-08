***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 14:36
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporları Haziran 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948569
BIST
14:281.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -11,28
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
14:288,6916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0063
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
14:2810,3317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0812
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
14:28506,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 3,10
|Açılış
|: 506,86
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler14:28
|TUREX
|11,57
|11.134.586
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.404.947
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|340.656
|% 8,32
|
|SNGYO
|4,23
|14.401.361
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.405.453
|% -9,95
|
|KATMR
|3,14
|64.385.675
|% -8,99
|
|SANEL
|4,61
|3.950.545
|% -8,71
|
|ERBOS
|125,80
|85.693.426
|% -6,95
|
|THYAO
|13,67
|428.183.477
|% -1,30
|
|GARAN
|8,64
|397.203.921
|% -1,03
|
|KRDMD
|7,09
|294.996.191
|% -0,84
|
|PETKM
|5,36
|291.326.690
|% 0,00
|
|BIOEN
|27,90
|228.688.852
|% 4,57
|
|EKGYO
|1,88
|154.321.161
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,26
|153.592.389
|% -0,88
|
|TSKB
|1,27
|70.949.232
|% -0,78
|
|PETKM
|5,36
|291.326.690
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,22
|60.800.516
|% -1,61
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6874
|8,6916
|% 0,07
|
|Euro
|10,3034
|10,3317
|% 0,79
|
|Sterlin
|11,9372
|11,9971
|% -0,12
|
|Frank
|9,4375
|9,4943
|% 1,00
|
|Riyal
|2,3103
|2,3219
|% 0,06
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|10,55
|
|Altın Gr.
|507
|507
|3,50
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.410
|16,00
|
|Tam
|3.342
|3.428
|21,25
|
|Yarım
|1.615
|1.658
|10,28
|
|Çeyrek
|810
|829
|5,14
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,00
|
|B. Petrol
|73,16
|73,16
|-0,27
|