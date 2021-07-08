***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 14:38
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporları Haziran 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948571
BIST
16:091.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -11,58
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
16:098,6900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0047
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
16:0910,3282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0777
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
16:09507,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,47
|Açılış
|: 507,24
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler16:09
|TUREX
|11,57
|11.440.381
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|25.672.770
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|16.855.915
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.476.376
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.609.269
|% -9,95
|
|ERBOS
|121,80
|110.825.068
|% -9,91
|
|SANEL
|4,55
|4.854.449
|% -9,90
|
|KATMR
|3,11
|78.157.445
|% -9,86
|
|GARAN
|8,64
|576.663.191
|% -1,03
|
|THYAO
|13,72
|533.569.506
|% -0,94
|
|KRDMD
|7,10
|442.120.682
|% -0,70
|
|PETKM
|5,34
|355.254.670
|% -0,37
|
|BIOEN
|28,46
|273.523.408
|% 6,67
|
|EKGYO
|1,88
|199.390.319
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,26
|226.723.402
|% -0,88
|
|GARAN
|8,64
|576.663.191
|% -1,03
|
|PETKM
|5,34
|355.254.670
|% -0,37
|
|KRDMD
|7,10
|442.120.682
|% -0,70
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6869
|8,6900
|% 0,05
|
|Euro
|10,3124
|10,3282
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,9299
|11,9897
|% -0,18
|
|Frank
|9,4519
|9,5089
|% 1,16
|
|Riyal
|2,3108
|2,3224
|% 0,08
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|11,65
|
|Altın Gr.
|508
|508
|4,15
|
|Cumhuriyet
|3.364
|3.415
|21,00
|
|Tam
|3.349
|3.433
|26,56
|
|Yarım
|1.619
|1.661
|12,85
|
|Çeyrek
|812
|830
|6,43
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,36
|73,36
|-0,07
|
Seans Raporu
16:09
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16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 87 kaybederek (% -0.80 ) 1, 220
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENGE, TUREX, SILVR, AVGYO
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DENGE, ERBOS, UZERB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında