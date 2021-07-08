***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 14:43
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporları Haziran 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948576
BIST
15:041.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -12,06
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
15:048,6913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0060
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
15:0410,3043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0538
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
15:04506,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,96
|Açılış
|: 506,78
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler15:04
|TUREX
|11,57
|11.267.364
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.590.357
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|340.656
|% 8,32
|
|SNGYO
|4,23
|14.428.987
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.470.427
|% -9,95
|
|SANEL
|4,61
|4.107.320
|% -8,71
|
|KATMR
|3,16
|65.978.644
|% -8,41
|
|ERBOS
|125,70
|90.535.127
|% -7,03
|
|THYAO
|13,68
|446.453.655
|% -1,23
|
|GARAN
|8,62
|417.766.217
|% -1,26
|
|KRDMD
|7,13
|405.101.411
|% -0,28
|
|PETKM
|5,34
|314.993.640
|% -0,37
|
|BIOEN
|28,40
|246.561.513
|% 6,45
|
|EKGYO
|1,87
|156.038.817
|% -1,58
|
|YKBNK
|2,25
|167.657.542
|% -1,32
|
|PETKM
|5,34
|314.993.640
|% -0,37
|
|KRDMD
|7,13
|405.101.411
|% -0,28
|
|TSKB
|1,28
|71.427.195
|% 0,00
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6887
|8,6913
|% 0,07
|
|Euro
|10,2993
|10,3043
|% 0,52
|
|Sterlin
|11,9159
|11,9757
|% -0,30
|
|Frank
|9,4429
|9,4998
|% 1,06
|
|Riyal
|2,3101
|2,3217
|% 0,05
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|8,60
|
|Altın Gr.
|507
|507
|3,25
|
|Cumhuriyet
|3.356
|3.407
|13,00
|
|Tam
|3.342
|3.426
|19,28
|
|Yarım
|1.615
|1.657
|9,33
|
|Çeyrek
|810
|829
|4,66
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,00
|
|B. Petrol
|73,06
|73,06
|-0,37
|
Seans Raporu
15:04
daha fazla
-
15:14SANEL
Yüzde -8.32 oranında düşüşle 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 849, 335 adet işlem
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15:13KATMR
Yüzde -8.41 oranında düşüşle 3.16 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 548, 592 adet işlem
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15:12FADE
Yüzde -5.38 oranında düşüşle 20.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 738, 109 adet işlem
-
15:11XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 8 altında . İşlem hacmi 6, 279.00 milyon TL de
-
15:10ODAS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 1.94 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 298, 499 adet işlem