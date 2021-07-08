***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 15:13
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporları Haziran 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948613
BIST
15:051.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -12,35
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
15:058,6925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0072
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
15:0510,3065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0560
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
15:05506,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,77
|Açılış
|: 506,54
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler15:05
|TUREX
|11,57
|11.262.192
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.587.991
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|340.656
|% 8,32
|
|SNGYO
|4,23
|14.428.987
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.470.427
|% -9,95
|
|SANEL
|4,61
|4.103.787
|% -8,71
|
|KATMR
|3,16
|65.936.600
|% -8,41
|
|ERBOS
|125,70
|90.345.543
|% -7,03
|
|THYAO
|13,67
|445.585.832
|% -1,30
|
|GARAN
|8,62
|417.478.444
|% -1,26
|
|KRDMD
|7,14
|401.473.167
|% -0,14
|
|PETKM
|5,34
|314.538.335
|% -0,37
|
|BIOEN
|28,28
|245.613.328
|% 6,00
|
|EKGYO
|1,88
|156.005.801
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,26
|167.636.842
|% -0,88
|
|PETKM
|5,34
|314.538.335
|% -0,37
|
|KRDMD
|7,14
|401.473.167
|% -0,14
|
|TSKB
|1,28
|71.418.719
|% 0,00
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6876
|8,6925
|% 0,08
|
|Euro
|10,2980
|10,3065
|% 0,55
|
|Sterlin
|11,9182
|11,9779
|% -0,28
|
|Frank
|9,4397
|9,4966
|% 1,02
|
|Riyal
|2,3100
|2,3216
|% 0,05
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|9,55
|
|Altın Gr.
|507
|507
|3,29
|
|Cumhuriyet
|3.356
|3.407
|13,00
|
|Tam
|3.342
|3.426
|19,86
|
|Yarım
|1.615
|1.657
|9,61
|
|Çeyrek
|810
|829
|4,81
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,00
|
|B. Petrol
|73,07
|73,07
|-0,36
|